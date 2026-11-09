“Con la nostra musica riprendiamo Rogoredo”

In pieno centro, la storica sede di via Conservatorio continuerà a rappresentare il cuore pulsante della formazione classica. Nel frattempo però, al limitare sudorientale della città, sta crescendo una «selva di suoni» contemporanei, all’insegna dei nuovi linguaggi musicali: dal jazz al pop, dal rock all’electro music di ultima generazione.

È il progetto «Bosco della Musica»: un imponente investimento pubblico da oltre 61 milioni di euro, finanziato dal Ministero dell’Università e della Ricerca, dal quello delle Infrastrutture e dei Trasporti e da Regione Lombardia, per dotare il Conservatorio Giuseppe Verdi di un campus all’avanguardia con auditorium, residenze per studenti, laboratori e 13mila metri quadrati di parco aperto alla cittadinanza tra Rogoredo e Santa Giulia. Per precisa scelta, il Bosco racchiuderà tante funzioni, ma non sarà rinchiuso da alcun recinto (nella foto la Fanfara del Conservatorio alla posa della prima pietra). «Perché la musica non ha confini, la sfida è proprio questa: riempire di vita zone che fino a poco tempo fa erano occupate dalla solitudine, dalla criminalità e dalla paura. Spesso assistiamo a megaprogetti di archistar destinati a naufragare perché, pur impeccabili sulla carta, non riescono ad attirare socialità» spiega Massimiliano Baggio, direttore del Conservatorio. Che poi precisa: «Non è esatto parlare di nuova sede: meglio chiamarlo ampliamento, apertura verso la cittadinanza». Orizzonte temporale, l’anno accademico 2028-’29. «Qui graviteranno almeno quattrocento dei nostri 1.600 iscritti grazie anche a uno studentato per 210 allievi e docenti fuori sede che fa fronte alle difficoltà di trovare alloggio a Milano. Si trasferiranno i percorsi di Musicoterapia e il Dottorato in Musica, Arti performative e Stem. Fare musica per fare città: non uno slogan, ma la scommessa di costruire una nuova centralità urbana in un’area di profonde trasformazioni.

Il progetto, dello studio Settanta7, disegna quattro volumi come foglie cadute da un albero e mosse dal vento: le linee curve degli edifici, sostenibili e a basso impatto, creano flussi continui tra interno ed esterno, con ampi terrazzamenti a gradoni. Cuore del campus è l’Auditorium da quattrocento, rivestito da scandole ceramiche in sette cromie e dotato di una tecnologia all’avanguardia che permette un’acustica variabile a seconda del tipo di performance. Ciò grazie a Echos, «progetto nel progetto» che darà vita a un ecosistema tecnologico integrato: infrastrutture audiovisive, informatiche e didattiche interconnesse fra cui un dome immersivo con proiettori laser ad alta definizione, un sistema audio multicanale, AI generativa, labs di sound design, sale registrazioni e prove.

Tutto questo non sarà a disposizione solo di studenti e ricercatori: «In occasione della posa della prima pietra, abbiamo fatto sfilare la nostra Marching band per le vie della zona e non sarà un evento isolato: abbiamo in programma iniziative per coinvolgere gli abitanti del quartiere e della città».

L’area è pensata per essere attraversata, vissuta e frequentata da tutti, con spazi capaci di favorire l’incontro tra istituzioni e comunità.

«Il miglior modo di conservare la memoria di un luogo - assicura Baggio - è attribuirgli nuove funzioni sociali e culturali».