Tre ore ogni venerdì, per tre anni, a un quinto della tariffa ordinaria. A Castel Maggiore il Comune ha rinnovato all’associazione “La Libertà” l’uso della sala civica “Maria Grazia Cutuli” per la preghiera islamica. L’orario è fissato dalle 11.30 alle 14.30, il prezzo è di 22 euro più Iva a incontro contro i 110 di listino. L’80 per cento in meno. A chiedere conto di tanta generosità, come riporta il Resto del Carlino, sono Marta Evangelisti, capogruppo di Fratelli d’Italia in Regione, e Umberto Negri, capogruppo della lista di centrodestra in consiglio comunale.

L’associazione si riuniva in locali privati che - secondo la ricostruzione del municipio - erano diventati inadeguati. Da qui la richiesta di uno spazio idoneo per la preghiera. Il Comune ha messo a disposizione una sala pubblica e con il rinnovo ha garantito all’associazione lo stesso appuntamento settimanale per il 2026, il 2027 e il 2028. Proprio la durata della concessione ha spinto Evangelisti a presentare un’interrogazione alla giunta regionale. Un locale adibito al culto tutti i venerdì per tre anni è compatibile con la sua destinazione urbanistica ed edilizia? E quali verifiche sono state svolte su sicurezza e agibilità?

“La libertà religiosa”, sottolineano gli esponenti di FdI, “è un diritto costituzionalmente garantito, ma il rispetto delle regole deve valere per tutti”. Sul versante economico, la richiesta è altrettanto precisa: “Vogliamo capire quali criteri siano stati applicati e quali verifiche siano state effettuate. Chiediamo massima trasparenza, rispetto delle norme e parità di trattamento.”

Dal municipio rivendicano la piena aderenza al regolamento. Le associazioni senza scopo di lucro presenti sul territorio possono ottenere una riduzione fino al 90% se utilizzano una sala per più giornate, per un’iniziativa pubblica coerente con le proprie finalità statutarie. Quanto all’idoneità dei locali, l’amministrazione precisa che l’associazione ha chiesto di poter fruire di uno spazio “osservandone le regole di capienza e sicurezza”.

Il passaggio politico sta tutto in quel “fino al 90%”. Il regolamento lascia al Comune un margine di scelta. Per la preghiera islamica del venerdì l’amministrazione ha deciso di rinunciare a 88 euro di tariffa su 110, a ogni incontro. Ai cittadini che volessero sapere come ottenere le stesse condizioni per un’altra iniziativa, il municipio ha indicato il tetto dello sconto. Il criterio con cui si arriva proprio all’80% resta da spiegare.