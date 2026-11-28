Morire a 47 anni lasciando un figlio piccolo (di soli 4 anni) dopo il soffocamento causato da un boccone di carne che ha ostruito la trachea. È la tragica vicenda di Stefano Bazzana, cartongessista originario del Comune di Fiesse (Brescia) morto nella notte tra venerdì e sabato dopo alcuni giorni in cui ha lottato per farcela.

Cosa è successo

I fatti risalgono a domenica scorsa: l’uomo, assieme al padre e al figlio piccolo, stavano pranzando in un ristorante di Cremona quando improvvisamente la situazione è precipitata. Mentre mangiava una bistecca come spiegato dal Giornale di Brescia, un pezzo di carne va di traverso. Si capisce subito che qualcosa di grave sta accadendo, il problema non passa nemmeno bevendo un bicchiere d’acqua: in attesa dei soccorsi, i presenti in sala hanno provato ad aiutare l’uomo con un massaggio cardiaco.

All’arrivo, gli operatori del 118 hanno liberato le vie aree, intubato e trasportato all’ospedale Maggiore di Cremona nel reparto di terapia intensiva. Sono stati giorni difficili, di agonia, con la dichiarazione della morte cerebrale avvenuta venerdì.

Il dolore del padre

“Hanno provato a salvarlo in tutti i modi, ma era troppo tardi, quel boccone andato di traverso gli aveva ormai ostruito la trachea: mio figlio in realtà è morto ancora domenica, davanti ai miei occhi e a quelli del mio nipotino, che ho cercato in tutti i modi di proteggere”, spiega il padre di Stefano al quotidiano. Un uomo dal cuore enorme. “Ha voluto che i suoi organi venissero donati”, ha concluso il padre che non ha mai lasciato il piccolo nipotino.

Il cordoglio della comunità

“La nostra comunità si stringe attorno alla famiglia per l’improvvisa scomparsa di Stefano Bazzana. Una preghiera per lui e i suoi cari. Il giorno e l’ora del funerale saranno comunicati con successivo annuncio”, si legge sulla pagina Facebook della parrocchia di San Lorenzo Fiesse.