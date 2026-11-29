Alessandro Sorte, coordinatore regionale di Forza Italia, ancora non c’è il nome del candidato sindaco. Silvia Sardone, proposta dalla Lega, ha dichiarato che se i leader sceglieranno a marzo potrebbe sfilarsi, «corro per vincere e non per fare il candidato perdente». Fi ha proposto il sottosegretario Matteo Perego di Cremnago, è sulla stessa linea?

«Chi crede veramente in un progetto e non si fa intimorire da un mese in più o in meno. Siccome la calma è la virtù dei forti, penso che abbiamo invece bisogno di un candidato che regga anche l’emotività e quindi che il nome sia scelto a gennaio o a marzo, Perego sarà in campo perché crede in un progetto di cambiamento. Il Pd farà le primarie a febbraio, anche noi scegliessimo la settimana dopo non vedo drammi. L’importante è la solidità del progetto, la capacità del candidato di parlare alla città».

Di fatto la campagna è già partita?

«Perego sta battendo casa per casa. É in campo nei quartieri, in centro. E sta già lavorando su provvedimenti concreti. Vorrei ricordare che qualche settimana fa c’era un clima di terrore, abbiamo visto i maranza devastare la città. La risposta del governo con il provvedimento Strade Sicure a firma di Perego-Crosetto ha fatto sparire dai radar il problema, quindi c’è già una capacità di reazione che io non ho visto dalla giunta comunale ma dal governo».

Secondo il sindaco Sala invece il centrodestra non ha ancora scelto il nome «forse perchè è rassegnato a perdere».

«Siamo il secondo partito della città, il secondo partito nazionale, abbiamo un candidato sindaco forte e un partito che avrà molte conferme ma anche tanti giovani da mettere in campo quindi siamo carichi e vogliosi di partire».

A proposito dei 500 militari in più, un emendamento alla manovra propone di prorogarli fino a fine 2027, per Sala è «una follia», per i candidati alle primarie Pierfrancesco Majorino e Mario Calabresi «sono inutili». Danno fastidio alla sinistra?

«Penso che quando ci sono persone abilitate a proteggere i cittadini o a garantire la sicurezza come possono essere i militari, i carabinieri o in generale le forze dell’ordine, sono anche un deterrente e quindi sempre un fattore positivo. Il fatto che siamo saliti di 500 unità, da 1.200 a 1.700 oggi rende il milanese sicuramente più tranquilli e sicuri di ieri. É incomprensibile come una certa sinistra viva sempre le forze dell’ordine e l’esercito quasi con fastidio. Posso garantire che i cittadini perbene, che lavorano e pagano le tasse, questo fastidio non ce l’hanno».

Milano è capitale dei reati e la sicurezza è una priorità. Sarà anche per questo che un sondaggio Ixè dice che il 66% dei milanesi non ha fiducia nel sindaco, il 57% nella giunta, il 48,9% chiede una discontinuità radicale.

«Che il giudizio dei milanesi su questa amministrazione fosse negativo, ce ne eravamo accorti, ormai anche nel centrosinistra c’è un coro di distinguo e prese di distanza, Calabresi e Majorino che non mancano di ribadire che vogliono segnare una svolta, un cambiamento, un’accelerazione. Se Sala non piace al Pd, figuriamoci ai milanesi».

Un candidato Pd potrà garantire quella discontinuità?

«Chiunque vincerà le primarie si troverà ancora di più nelle contraddizioni che hanno caratterizzato Sala e la sua amministrazione negli ultimi anni, cioè una coalizione che si sposterà sempre più a sinistra e sarà sempre più radicale».

Perchè?

«Con l’ingresso anche del Movimento 5 Stelle si rafforzerà la componente radicale e ci sarà una frattura sempre più profonda con i riformisti del Pd, Azione che fino ad oggi ha sostenuto la maggioranza e il centrista che ancora sostiene Sala. Sono certo che abbiamo grandi possibilità di vincere. E abbiamo e un giovane candidato sindaco, che si sta già contraddistinguendo per capacità di azione e empatia con i cittadini».

Tra Calabresi e Majorino c’è una gara a definirsi «non moderato».

«Sembrano Sandra e Raimondo che nel letto cominciano a dimenare le gambe, questa è Casa Pd, una fiction che lasciamo tutta a loro. E lasciamo a loro le primarie, noi puntiamo a vincere direttamente le Comunali».

Si è scatenata una polemica sull’Albero del Dono in piazza Duomo, è «sparita» la parola Natale, cosa ne pensa?

«Non capisco perché vada di moda camuffare i simboli delle nostre tradizioni, è inconcepibile. Noi siamo per una Milano sicuramente aperta, capace di dialogare con tutti, senza pregiudizio e che premi il merito, però questo non passa dal cancellare o camuffare le nostre radici».