Se i tecnici dell’Unità ponti del Comune si fossero accorti «dello stato di generale ammaloramento delle componenti metalliche» della passerella De Marchi sulla Martesana e avessero sollecitato «i lavori necessari da fare e gli interventi immediati da adottare (anche l’interdizione al transito e l’apposizione di segnaletica», la morte di Andrea Elifani «non si sarebbe verificata». Così il giudice dell’Ottava sezione penale, Nicoletta Marchegiani, nelle motivazioni depositate alcuni giorni fa della sentenza con cui a giugno ha condannato a pene fino a un anno e un mese, per omicidio colposo, il responsabile e due tecnici dell’ufficio.

Le difese, rappresentate dagli avvocati Giovanni Beretta, Eleonora Malinverni e Vincenzo Saponara, hanno già annunciato ricorso. La tragedia è della sera del 2 aprile 2021, quando Elifani, 40 anni e una bimba che stava per nascere, è precipitato dal ponte per circa quattro metri, battendo la testa a terra (i familiari sono stati risarciti dall’assicurazione). Stava bevendo una birra con gli amici e il parapetto in metallo cui si era appoggiato di schiena ha ceduto. Il giudice ripercorre la vicenda che ha portato all’incidente mortale, sulla base delle indagini coordinate dai pm Isabella Samek Lodovici e Maura Ripamonti. I sopralluoghi sulla passerella De Marchi erano stati fatti, il più recente nel marzo del 2020. Con alcune foto e una mail inoltre il «controller» Giuseppe De Bernardi aveva richiamato l’attenzione dell’ufficio «sullo stato (pessimo) del corrimano», dovuto in particolare a un «fenomeno corrosivo», ma nulla era stato fatto. «La situazione di quel ponte - scrive il giudice - non è stata correttamente valutata». La sentenza segnala la «totale disorganizzazione» dell’Unità ponti, istituita nel 2018 dopo il disastro del ponte Morandi, ne riconosce la carenza di risorse economiche e di organico: quattro addetti per controllare più di 500 manufatti. Tuttavia sottolinea che, ad esempio, la chiusura al pubblico della passerella non aveva alcun costo.