Il triste Capodanno di Milano: Sala cancella la festa

Milano spenta a Capodanno: questa è la decisione di Beppe Sala, che ha annunciato la totale assenza di eventi in città il 31 dicembre. Tralasciando gli anni in cui l'Italia è stata chiusa a causa del Covid, con conseguente zona rossa e divieti di assembramento e di uscita per gli italiani, mai si è registrato a Milano un Capodanno senza eventi. La scelta di Beppe Sala è economica: il Comune di Milano non ha i soldi per organizzarli. " I pochi fondi che avevamo, anche in collaborazione con le imprese, li abbiamo messi in alberi e luminarie ma non prevediamo un evento di capodanno. D'altro canto quello che va spiegato ai cittadini è che in questo momento i conti del Comune, come quelli di ogni famiglia, sono in grande difficoltà ", ha dichiarato il sindaco.

Le parole di Beppe Sala sono arrivate come un fulmine a ciel sereno a margine di un convegno sul lavoro dei giovani promosso dalla Uil. Il sindaco di Milano ha deciso di eliminare tutto il superfluo per tentare di far quadrare i conti e così ha deciso di sacrificare uno degli eventi che, a livello turistico, funge da importante volano per la città. " Sto cercando di tutelare le cose indispensabili e taglieremo tutto ciò che indispensabile non è. Nella nostra valutazione pensiamo che a Capodanno sia meglio non far nulla ", ha spiegato Beppe Sala. che il Comune di Milano sia arrivato a dicembre senza un bilancio che gli permetta di organizzare un evento, anche low-profile, per le celebrazioni del Capodanno fa riflettere sulla gestione della città che dovrebbe essere il motore economico del Paese.