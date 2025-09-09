Corso per genitori e adolescenti per difendersi dai "maranza"

L'invito è mirato: «Il maranza vi mette ansia, soprattutto se siete genitori? Difendersi dalla violenza di strada in città è una missione alla portata di tutte e tutti grazie al Wilding, un sistema completo di autodifesa personale basata su istinto, psicologia e previsione ideato da Mario Furlan, life coach e fondatore dei City Angels». Ancora una volta a prendersi cura della sicurezza dei milanesi che non si sentono più a loro agio nel girare di sere, specie in alcune zone della città, ci pensa il Centrale District, il comitato che riunisce gli alberghi più prestigiosi e le realtà imprenditoriali della zona della Stazione e di piazza Repubblica. Sabato 20 settembre organizza una mattinata gratuita per approfondire questa disciplina con prove pratiche assistite. Non è la prima volta. Il corso (dalle 10 alle 12, alla Pool Area del Crowne Plaza Milan City) è al suo terzo appuntamento. Questa volta è pensato per genitori alle prese con figli minori, adolescenti dai 14 anni in su, e in generale per tutti coloro che vivono e lavorano nel distretto. Niente mosse stabilite, niente preparazione fisica dedicata: istinto e reattività mentale sono gli ingredienti di questa disciplina. «Il Wilding non è nato in palestra ma sulla strada, ed è frutto dell'esperienza trentennale con i City Angels spiega Mario Furlan Questa tecnica mette insieme il meglio dalle arti marziali e dalle varie scuole di autodifesa ed è basato sull'istinto, sulla semplicità, su principi anziché tecniche: perché le tecniche si dimenticano, mentre i principi restano. Il Wilding aiuta anche ad acquisire sicurezza e a rafforzare l'autostima».

Dopo il successo dei primi due appuntamenti, la sessione di settembre è organizzata dal Crowne Plaza Milan City, socio di Centrale District, con l'obiettivo di partecipare attivamente alla vita del quartiere, offrendo un servizio gratuito su un tema cruciale come la sicurezza personale e la vivibilità della zona. «Siamo particolarmente orgogliosi di offrire questo appuntamento ormai due volte l'anno - commenta Camilla Doni, vicepresidente di Centrale District La sicurezza è nel dna di Centrale District che con le sue attività offre un presidio del territorio h24 gratuitamente. È fondamentale fornire soprattutto ai genitori che hanno figli in età adolescenziale, quindi alle prese con le prime uscite da soli, strumenti concreti per affrontare il quotidiano con maggiore serenità». «Milano è una città magnifica e la nostra zona è bellissima, ma non possiamo nascondere che ragazze e ragazzi si possono trovare a fare i conti con situazioni spiacevoli qui come altrove.

Siamo quindi felici di offrire alle famiglie un primo approccio con una disciplina che è utile sia per l'autodifesa che per il rafforzamento dell'autostima», commenta Orietta Coppi, General Manager di Crowne Plaza Milan City.