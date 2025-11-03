Crollo ai Fori Imperiali, persone sotto le macerie

- articolo in aggiornamento -
Paura a Roma, ai Fori Imperiali, per il crollo di una parte della Torre de' Conti, dov'erano in corso alcunilavori di ristrutturazione. Alcune persone sarebbero rimaste sotto le macerie. Il crollo è avvenuto intorno alle 12.20. Dalle prime informazioni raccolte sino ad ora alcune persone sarebbero rimaste bloccate sotto le macerie.
