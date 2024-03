Denunciò l'occupazione degli studenti, preside minacciato dall'estrema sinistra

Una frase minacciosa nei suoi confronti, composta con la vernice spray su uno dei muri esterni del complesso scolastico che dirige e "firmata" con un simbolo dell'estrema sinistra. Questo è quanto ha denunciato sulla propria pagina Facebook Marco Chiauzza, dirigente scolastico del liceo Einstein di Torino, che nelle scorse ore ha notato la scritta "Chiauzza morto" sul muro dell'istituto. Una minaccia di morte corredata dal simbolo di Autonomia Operaia, che sarebbe arrivata ad alcune settimane di distanza dai contrasti fra lo stesso preside e il centro sociale Askatasuna. Stando a quel che riporta la stampa locale, lo scorso gennaio il dirigente aveva annunciato la volontà di denunciare una ventina di studenti del collettivo studentesco, vicini alle realtà antagoniste, accusati aver occupato e danneggiato la succursale.

In realtà poi la querela per danni era stata presentata contro ignoti, ma tensioni con gli alunni si erano già verificate in occasione della precedente occupazione, a febbraio del 2023, definita da Chiauzza di matrice "squadrista" . Nel frattempo, lo scorso ottobre, il preside aveva criticato duramente via social anche i membri di Askatasuna, a seguito di una manifestazione, definendoli " "fascisti rossi". "I fascisti rossi di Askatasuna sono rimasti coraggiosamente nelle retrovie, pensando bene di mandare allo sbaraglio quattro ragazzetti sprovveduti - aveva scritto - dopo averne opportunamente farcito le teste della loro ideologia tanto demenziale quanto stantia, non senza l'ausilio di qualche insegnante che si guadagna lo stipendio vomitando comizi durante le ore che dovrebbero essere di lezione ". E anche ieri, nel rendere noto l'ultimo episodio, ha rincarato la dose pur non riferendosi apertamente al centro sociale o agli studenti.