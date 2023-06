Devastante incendio a Roma: un morto nel palazzo in fiamme

Articolo in aggiornamento

Un violento incendio è esploso poche ore fa nella zona di Colli Aniene (Roma); ad andare alle fiamme un edificio di 8 piani in via di ristrutturazione, sito in via Edoardo d'Onofrio, all'angolo con via Ettore Franceschini.

L'allarme è scattato intorno alle ore 14:00, quando una densa coltre di fumo si è alzata dall'edificio, diventando visibile per tutta la Capitale, anche a distanza di chilometri: a prendere fuoco sarebbero stati i pannelli dei ponteggi montati attorno alla struttura.

Sul posto si sono precipitate sei squadre di Vigili del fuoco di Roma e alcune pattuglie della polizia di Stato, che hanno recintato l'area per consentire le operazioni di soccorso. Per il momento, purtroppo, si contano 2 morti.

Grazie all'intervento dei soccorritori sono state tratte in salvo 17 persone: di queste sette sarebbero gli ustionati, tre dei quali in condizioni particolarmente gravi si trovano ora ricoverati presso l'ospedale Sant'Eugenio. I dieci cittadini rimasti intossicati a causa delle esalazioni, invece, sono stati accolti all'Umberto I.

Sul posto dove si è sviluppato l'incendio è arrivato il pm di turno esterno della procura di Roma per effettuare un sopralluogo.