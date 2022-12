Disabile minorenne picchiata per aver messo un like su un post di un ragazzo

Infamata e malmenata dal branco per aver messo, secondo i suoi aggressori, un like sui social media al profilo di un ragazzo. L’ennesima storia di violenza e bullismo è stata denunciata a Secondigliano, quartiere a nord di Napoli, dove una ragazza disabile di 13 anni è stata strattonata, scaraventata a terra e presa a calci da un gruppo di coetanei, mentre altri giovani riprendevano la scena condivisa poi sui social media. La sua colpa è stata quella di aver messo un presunto like a un ragazzo conteso con la rivale in amore. A dare la notizia è stato il giornalista Pino Grazioli, il quale si è rivolto al parlamentare Francesco Emilio Borrelli che ha pubblicato il video del pestaggio sulla sua pagina Facebook.

I fatti

La 13enne era stata contattata insistentemente da tre sue amiche che nei giorni precedenti all’aggressione le avevano chiesto di incontrarsi. Dopo vari tentativi le ragazze sono riuscite a convincere la disabile a vedersi sotto la sua abitazione. All’appuntamento si sono presentati in cinque costringendo la coetanea in uno slargo nelle vicinanze. A quel punto sono sopraggiunte altre due giovani in compagnia di un adolescente. Una delle ultime arrivate ha accusato la 13enne di aver messo un like a un post di un ragazzo che le piaceva. Quest’accusa, smentita dall’interessata, è bastata per aizzare il branco contro la disabile che è stata prima afferrata per i capelli e successivamente scaraventata violentemente sull’asfalto dove è stata presa a calci e pugni. Le immagini del video che ha fatto il giro dei social sono raccapriccianti. Soltanto l’arrivo di una residente ha fatto sì che la situazione non degenerasse.

Le minacce reiterate