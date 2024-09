Dramma a Ozieri (Sassari), bimbo di 10 anni muore sul campetto da calcio, schiacciato dalla porta

Ascolta ora 00:00 00:00

Tragedia questo pomeriggio a Ozieri, in provincia di Sassari, dove un bambino di 10 anni anni ha perso la vita mentre stava giocando a calcio con i suoi amici. Il ragazzino sarebbe stato schiacciato da una porta mobile, crollata sopra di lui. Inutili i soccorsi

Mobilitato anche l'elicottero

Stando alla ricostruzione fornita, il terribile episodio si è verificato nel corso del pomeriggio di oggi, sabato 14 settembre, intorno alle ore 18.00. Il piccolo Gioele Putzu stava giocando a calcio insieme ai suoi compagni nel campetto sportivo Raimondo Meledina, impianto collocato nel quartiere di San Nicola, a Ozieri. Le dinamiche sono ancora da verificare ma sembra che a un certo punto Gioele sia andato a sbattere contro una delle porte, che gli è crollata addosso.

Insieme al ragazzino si trovavano due amici, che hanno immediatamente chiesto aiuto quando si sono accorti che Gioele non si rialzava. Sul posto si sono precipitati gli operatori sanitari del 118, accompagnati dai carabinieri della compagnia di Ozieri e dai vigili del fuoco. Il minore era esanime a terra e a nulla sarebbero servite le manovre di rianimazione cardio-polmonare, andate avanti per almeno un'ora. Sembra che a raggiungere il campetto sia stata un'ambulanza medicalizzata Mike 04, ed è stato mobilitato anche l'elisoccorso dell'Areus. Tutto inutile, purtroppo. Per Gioele non è stato possibile fare nulla e i soccorritori del 118 hanno soltanto potuto constatare il decesso.

Saranno i carabinieri a fare luce sulla vicenda, ricostruendo gli ultimi istanti di vita di Gioele, così da risalire ad eventuali responsabilità. Intanto la procura della Repubblica di Sassari ha già disposto l'autopsia sul corpo della vittima, per comprendere le effettive cause della morte. A partecipare all'attività investigativa anche gli ispettori dello Spresal.

Tanto il dolore per la comunità, che adesso si stringe intorno alla famiglia del bambino.

A Ozieri, fra l'altro, si sta festeggiando la settimana dedicata alla Beata Vergine del Rimedio, e in serata avrebbe dovuto esibirsi

Gioele praticava il judo

Gioele Putzu, di soli 10 anni, era un bambino conosciuto nella zona. Era un piccolo judoka, dato che, come riportato da La Nuova Sardegna, frequentava la palestra Kan Judo Olbia.