Dramma a Trieste, studentessa universitaria travolta e uccisa da una jeep

Tragedia nella serata di ieri a Trieste, dove una giovane studentessa milanese ha perso la vita dopo essere stata investita da una jeep. La ragazza è stata colpita in pieno, e purtroppo a nulla sono servite le manovre di rianimazione dei soccorritori del 118.

Stando a quanto riferito sino ad ora, il terribile episodio si è verificato intorno alle 22.40 di venerdì 12 settembre, in via Fabio Severo. La 25enne Marta Gianelli, originaria di Melzo (Milano), stava attraversando un tratto di strada - fra l'altro molto illuminato - quando è stata travolta da una jeep. A quanto pare il mezzo non avrebbe frenato, perché sull'asfalto non sono stati rinvenuti i tipici segni. Ancora non si conoscono le esatte dinamiche, ma può darsi che il conducente si sia accorto tardi della giovane e non sia riuscito a evitarla. Purtroppo la vettura è piombata addosso alla 25enne, sbalzandola per una decina di metri. A quel punto il mezzo ha sbandato, finendo la sua corsa contro i paletti di un'isola pedonale.

Alcuni passanti hanno notato la scena e hanno immediatamente chiamato i soccorsi. Sul posto si sono precipitati gli operatori sanitari del 118, che hanno cercato di stabilizzarle la giovane per poi portarla in ospedale. A raggiungere il civico 65, luogo dell'incidente, sia un'ambulanza che un'automedica. Sono state avviate le manovre di rianimazione, ma non c'è stato nulla da fare. Dopo mezz'ora di rianimazione cardiopolmonare Marta Gianelli è purtroppo spirata.

Naturalmente sono state allertate anche le forze dell'ordine. Sul luogo si sono presentati gli agenti della polizia locale e della polizia di Stato. I primi si sono occupati di gestire il traffico, mentre i secondi hanno dato subito avvio ai rilievi. Starà adesso alle autorità stabilire le dinamiche di questo terribile incidente e risalire alle effettive responsabilità.

Secondo a una prima ricostruzione, a bordo della jeep - una vettura di colore scuro - si trovava un

uomo residente a Trieste. Negli istanti precedenti all'incidente, la jeep stava percorrendo un tratto di strada in salita ed era all'altezza di Vicolo del Castagneto. Poi c'è stato l'improvviso impatto con la studentessa.