Nazionale |L'Aquila

Famiglia nel bosco, la Corte d'Appello rigetta il ricorso: cosa succede adesso

Rigettato il reclamo dei legali contro l'ordinanza del Tribunale per i Minorenni dell'Aquila che aveva sospeso la responsabilità genitoriale e disposto il collocamento dei bambini in una casa famiglia. Salvini: "Vergogna"

Riflettori ancora puntati sulla famiglia del bosco. La Corte d'Appello dell'Aquila ha rigettato il reclamo dei legali contro l'ordinanza del Tribunale per i Minorenni dell'Aquila che aveva sospeso la responsabilità genitoriale a Nathan e Catherine e disposto il collocamento dei loro tre figli minori in una casa famiglia a Vasto. Nella stessa struttura si trova anche la madre che può stare con i bambini in alcuni momenti della giornata.

La famiglia nel bosco respinge le accuse: "Non abbiamo rifiutato gli aiuti"

Per la famiglia nel bosco, dunque la situazione resta quella disposta dall'ordinanza che ha portato al trasferimento dei bambini da Palmoli a Vasto il 20 novembre scorso: i bambini rimangono nella casa protetta.

Salvini: "Vergogna per i giudici"

Immediata la reazione di Matteo Salvini dopo la decisione della Corte d'Appello.

"Per questi giudici una sola parola: VERGOGNA. I bambini non sono proprietà dello Stato, i bambini devono poter vivere e crescere con l'amore di mamma e papà!", ha scritto su X il segretario della Lega e vicepremier.

