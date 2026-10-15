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Cronaca locale

Due coniugi trovati decapitati in casa a Mirandola: il giallo dell’orrore e l’ombra sul figlio

Macabra scoperta nel Modenese, dove due anziani sono stati trovati senza vita. Restano da chiarire la dinamica del duplice delitto e la posizione del figlio

Redazione web
Il luogo in cui due anziani coniugi sono stati trovati morti all'interno di un'abitazione a Mirandola, in provincia di Modena, 15 ottobre 2026. ANSA/FRANCESCO VECCHI
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Due anziani coniugi sono stati trovati morti, entrambi decapitati, all’interno della loro abitazione a Mirandola, in provincia di Modena. Le vittime sono un uomo di 80 anni e una donna di 70.

Secondo i primi elementi emersi, si tratterebbe di un duplice omicidio, anche se la dinamica dell’accaduto resta ancora da chiarire. La coppia viveva in via Imperiale, dove in serata sono intervenuti i carabinieri, la polizia, gli operatori del 118 e la Scientifica. Al momento non è noto chi abbia dato l’allarme segnalando la presenza dei due cadaveri nell’abitazione.

Gli investigatori stanno ascoltando il figlio della coppia, ma la sua posizione rispetto alla vicenda non è ancora chiara. I contorni dell’accaduto sono ancora tutti da ricostruire e chiarire.

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