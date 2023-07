Due visite all'ambulatorio di Lampedusa: donna incinta di 8 mesi perde il bimbo

Ennesimo dramma a Lampedusa, dove una donna ha perso il bambino che portava in grembo da 8 mesi, dopo essere stata rassicurata al Poliambulatorio locale. Una situazione su cui il marito vuole vedere chiaro: come annunciato, infatti, l'uomo aspetta di avere a disposizione le cartelle cliniche per poter procedere a una denuncia formale. A rendere ancora più tragica la vicenda, il fatto che da gennaio 2023 ci sono stati altri tre casi analoghi nella maggiore delle isole Pelagie.

Tutto ha avuto inizio durante la mattinata di ieri, martedì 18 luglio, quando la trentenne si è recata per la prima volta al Poliambulatorio locale: sono all'incirca le ore 9. Il personale medico di turno la rassicura: tutto è a posto e il bimbo sta bene. La ragazza, che è anche consigliere comunale, fa ritorno nella medesima struttura sanitaria circa un'ora e mezza dopo. Il quadro clinico pare completamente diverso rispetto al precedente esito: i battiti cardiaci del piccolo sono troppo lenti.

A questo punto si attiva la macchina dei soccorsi, anche se i tempi si allungano più del dovuto, data la gravità della situazione: l'elisoccorso del 118 si alza in volo solo alle ore 13:00, quando oramai, presumibilmente, era troppo tardi. Giunta all'ospedale Civico di Palermo, la giovane viene assistita dal personale medico, ma per il bimbo non c'è più nulla da fare. Ancora una volta, quindi, a Lampedusa si deve registrare una tragedia del genere, la terza dall'inizio del 2023. Una situazione inaccettabile per Francesco, padre del bambino deceduto ancor prima di venire al mondo, che ora attende di poter acquisire come prova le cartelle cliniche della moglie prima di adire le vie legali.