Prima duetta con Pupo, poi compra casa: il batterista dei Ramones nuovo abitante di Castiglion Fiorentino

Da New York alla provincia di Arezzo, nello stesso paese che ha peraltro dato i natali a Roberto Benigni. A Castiglion Fiorentino, un borgo della Toscana che strizza l'occhio all'Umbria, c'è un nuovo abitante. Nei giorni scorsi, i castiglionesi avranno senz'altro notato un settantenne che si aggirava per le vie del centro, con lunghi capelli neri, occhiali da sole e un giubbotto in pelle: ai più sarà sembrato una rockstar. E in effetti lo era, come se ne saranno senz'altro accorti i cittadini amanti del rock: Marky Ramone è un nuovo abitante di Castiglion Fiorentino. A darne notizia è il sindaco della realtà comunale toscana, Mario Agnelli, con tanto di foto insieme al batterista americano che ha da poco comprato casa in paese. Mark Steven Bell, questo il vero nome, è stato un membro dei Ramones per quasi un ventennio.

Si è unito alla band newyorkese, che ha lanciato il punk rock negli Anni '70 e influenzato numerose formazioni musicali della generazione successiva (Green Day, Offspring e Blink 182, tanto per fare qualche nome) nel 1978, subentrando a Tommy Ramone. Ed è rimasto alla batteria praticamente sino allo scioglimento del gruppo, avvenuto nel 1996. Ma com'è nato l'amore di Marky per la Toscana? Il sessantasettenne musicista aveva visitato per la prima volta Castiglion Fiorentino un paio d'anni fa: nel 2021 aveva a quanto pare partecipato ad un'iniziativa musicale in ricordo di Chiara Meoni, figlia del pilota motociclistico Fabrizio (scomparso nel 2005 mentre correva quella Dakar che lo aveva spesso visto fra i protagonisti). Il borgo deve essergli piaciuto, visto che da allora sarebbe tornato più volte in visita insieme alla moglie Marion, per fuggire dalla frenesia di New York.