"Emozione dei Giochi" a Malpensa per celebrare le Olimpiadi invernali e lo sport

La Porta di Milano, luogo simbolico dell’aeroporto di Milano Malpensa, diventa uno “spazio Olimpico” e ospita fino al 30 novembre la mostra fotografica e video “Emozione dei Giochi – Culture through Sport”, progetto culturale promosso da Regione Lombardia – Direzione Cultura, in collaborazione con Ficts - Fédération Internationale Cinéma Télévision Sportifs, nell’ambito dell’Olimpiade Culturale di Milano Cortina 2026.

La mostra propone una selezione delle immagini più iconiche dei Giochi Olimpici estivi e invernali, raccontando attraverso lo sport storie di rispetto, fratellanza, solidarietà e lealtà. Un itinerario fotografico che celebra gli atleti di tutte le nazioni in transito dallo scalo milanese, sottolineando la dimensione globale e inclusiva dell’Olimpismo. L’allestimento originale, interattivo e coinvolgente prevede la proiezione di filmati emozionanti a tema olimpico: montaggi realizzati da Ficts con le migliori immagini sportive mondiali dedicate alle più famose discipline sportive e una mostra fotografica dei momenti più memorabili della storia delle Olimpiadi attuali illustrati da 240 foto su 20 totem.

L'evento è stato inaugurato alla presenza di Francesca Caruso assessore alla Cultura di Regione Lombardia, Monica Piccirillo direttore Aeroporto Milano Malpensa di Enac, Franco Ascani presidente di Ficts, Alessandro Fidato chief Operating officer di Sea Aeroporti di Milano. L’iniziativa si inserisce nel percorso di avvicinamento ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali ed ha l’obiettivo di valorizzare le eccellenze culturali lombarde e diffondere i valori universali dello sport. Il progetto - parte del “Programma Triennale per la Cultura 2023-2025” - punta infatti a promuovere la cultura olimpica attraverso un linguaggio visivo accessibile e coinvolgente.

Occasione anche per celebrare un grande della fotografia internazionale come l'americano Steve Mc Curry a cui è stato consegnato il riconoscimento “Ghirlande d’honneur” della Fitcs che darà vita an progetto speciale per ritrarre i viaggiatori in occasione della Olimpiadi invernali e culminerà in una tappa della mostra itinerante “Emozione dei Giochi”.

"Con questa iniziativa vogliamo accompagnare i cittadini lombardi, i viaggiatori e i visitatori internazionali in un percorso che unisce sport, arte e cultura, nella prospettiva dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026 – ha detto Francesca Caruso -. La mostra non è solo un racconto per immagini delle emozioni olimpiche, ma anche un modo per ricordare che lo sport parla un linguaggio universale fatto di rispetto, passione e lealtà. Regione Lombardia crede in un’Olimpiade che non sia soltanto un evento sportivo, ma anche un’eredità culturale e sociale, capace di valorizzare i nostri territori e di trasmettere valori condivisi alle nuove generazioni”.

"L’Olimpiade Culturale offre l’opportunità di raccontare come lo sport, attraverso il dialogo con l’arte e la creatività, diventi un linguaggio universale capace di ispirare le persone – spiega Franco Ascani -. Malpensa, crocevia internazionale, è il luogo ideale per accogliere questo messaggio. L’Olimpismo è uno stile di vita per il rispetto reciproco, la solidarietà e l’inclusione. I valori olimpici sono un patrimonio dell’umanità che, grazie alla forza evocativa delle immagini, possono essere condivisi e tramandati oltre ogni confine”.

"In vista dei Giochi Olimpici l’aeroporto di Milano Malpensa si prepara a svolgere un ruolo strategico come Primary Olympic Airport, grazie a un piano di investimenti infrastrutturali da 30 milioni di euro – sottolinea Alessandro Fidato -. L’obiettivo è garantire un'accoglienza efficiente e di qualità a oltre 340.000 passeggeri attesi in soli 60 giorni, tra atleti, delegazioni, media e spettatori. Fra gli interventi principali, il restyling completo delle aree esterne di partenze e arrivi, il potenziamento dell’accessibilità, la creazione di nuove aree relax e green di un’area dedicata alla gestione dei bagagli sportivi fuori misura.

Saranno anche ottimizzati i flussi per atleti e passeggeri a ridotta mobilità, potenziate le aree doganali e ristrutturata la sala Cerimoniale per le autorità. Malpensa sarà il primo punto di contatto con l’Italia, da qui transiterà il 75% delle persone interessate ai giochi”.