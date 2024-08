Arrestata la borseggiatrice "sempre incinta". Ha segnato quasi 150 colpi tra Roma e Milano

Ascolta ora 00:00 00:00

Si è resa protagonista, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, di ben 149 furti compiuti nell'arco di 20 anni tra Roma, Milano e Brescia: la carriera criminale della borseggiatrice Ana Zahirovic, 31 anni, potrebbe essere finalmente ai titoli di coda.

La 31enne era fino ad ora riuscita a evitare il carcere perché "sempre incinta", una situazione che le permetteva di poter tornare prontamente all'opera e colpire insieme ai membri della sua banda: queste gravidanze "strumentali" l'avevano quindi salvata sempre, almeno fino ad oggi. A quanto pare, l'ultimo arresto potrebbe essere stato determinante per la rom, che di recente era particolarmente attiva nella metro di Roma.

La Zahirovic è finita dietro le sbarre del carcere di Rebibbia, all'interno del quale dovrebbe, a meno che non ci siano ulteriori colpi di scena come già accaduto in assato, scontare una pena di 30 anni di reclusione. Una condanna complessiva per i 149 furti a lei imputati negli ultimi 20 anni.

Una lunghissima carriera criminale, quella di Ana Zahirovic, donna di nazionalità croata nata nel 1993 balzata agli "onori" della cronaca per i colpi messi a segno in varie città italiane. La borseggiatrice rom fu particolarmente attiva in Lombardia fino almeno al 2014: qui operava soprattutto nel capoluogo lombardo, specie a Milano centrale. Grazie all'appoggio dei suoi complici, la rom mise a segno decine di colpi, tra furti con strappo e furti aggravati di ogni genere, accumulando numerose denunce e qualche tentativo di reclusione. "Tentativo" in tutti i sensi, dato che, come rivelato dagli inquirenti che nel tempo si sono occupati del suo caso, la donna era sempre incinta, il che impediva di determinare per lei la misura restrittiva del carcere.

Ecco perché la sua carriera criminale non ha mai subito una vera e propria battuta di arresto. Ana Zahirovic si è quindi spostata nella Capitale, dove tra il 2015 e il 2023 si è resa protagonista di una nuova lunga serie di furti, accumulando numerose denunce anche per resistenza a pubblico ufficiale. La rom ha colpito spesso e volentieri nella stazione Termini, finita di recente al centro dell'attenzione pubblicaproprio per l'allarme legato ai numerosi scippi e borseggi, tanto che il governo si è visto costretto a introdurre un nuovo servizio di polizia per limitare i danni.

La Zahirovic è stata individuata all'interno del campo di

Castel Romano e tratta indai carabinieri della stazione di Tor de' Cenci: i militari l'hanno accompagnata nel carcere di Rebibbia, dove potrebbe finalmente iniziare a scontare la sua lunga pena.