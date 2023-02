Faccia a faccia col ladro in casa sua. L'orrore sulla 67enne

Tanta paura per una 67enne di Voghera, trovatasi da sola e in piena notte ad affrontare un ladro riuscito a entrare all'interno della sua abitazione. La donna è stata aggredita e spintonata, e ora è sotto choc per quanto le è accaduto.

I rumori, poi la rapina: il racconto

L'episodio nella notte fra lunedì e martedì scorsi. Intorno alla mezzanotte, la 67enne, ancora sveglia, ha udito dei rumori che l'hanno subito messa in allarme. Alzatasi per controllare, la donna si è trovata faccia a faccia con il ladro già all'opera.

Compreso di essere stato scoperto, il malvivente non ha esitato a scagliarsi contro la vittima, assalendola e spintonandola a terra. Ottenuta la via di fuga, il criminale ha fatto perdere le sue tracce, portando via con sé denaro e gioielli in oro.

Ripresasi dallo choc, la 67enne è riuscita a raggiungere il telefono per contattare le forze dell'ordine e chiedere aiuto. A rispondere alla chiamata i carabinieri della Compagnia di Voghera, che hanno raggiunto l'abitazione, sita in via Giulietti. La donna vive in una palazzina, e abita in una casa indipendente disposta su due piani. Per il criminale è stato facile introdursi indisturbato all'interno dell'appartamento dopo aver forzato la porta d'ingresso.

I militari hanno trovato la 67enne ancora molto scossa, ma fortunatamente non ferita. La colluttazione avuta con il ladro non ha portato conseguenze. Gli uomini dell'Arma hanno dunque avviato le indagini per rintracciare il responsabile.

Il ladro a viso scoperto

Di grande rilevanza il fatto che il criminale abbia agito a viso scoperto, permettendo alla vittima di vederlo bene. La donna, quindi, ha potuto fornire un'accurata descrizione del suo assalitore, che aiuterà senza dubbio gli inquirenti.

Secondo indiscrezioni, i carabinieri starebbero già seguendo una pista e sono fiduciosi di avere presto degli sviluppi. Chiaramente le informazioni sono riservate, così da permettere alle indagini di procedere senza intoppi.

Purtroppo il ladro è riuscito a scappare con denaro e gioielli in oro di cui deve essere ancora determinato il valore. La speranza è di riuscire a recuperare anche il maltolto.