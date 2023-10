L'esplosione in cielo poi lo schianto: elicottero precipita in una cava d'acqua

Questa mattina, poco prima delle 11, è avvenuta una tragedia nei cieli sopra la provincia di Ferrara. Un elicottero ultraleggero ad uso civile è precipitato nelle campagne di Settepolesini, vicino al Comune di Bondeno, ed è finito nel bacino idrico Cava Sei. Non si ha certezza del numero di persone che erano a bordo ma si sospetta che fossero due. I sommozzatori stanno cercando di individuarli.

Rimane ancora incerta la causa dell’incidente. Chi ha assistito all’impatto ha detto di aver sentito una grande esplosione mentre l’elicottero era in volo, per poi vederlo precipitare. Alcuni testimoni riferiscono di aver notato il mezzo perdere potenza, con il pilota che avrebbe invano tentato una manovra per recuperare il controllo.

La tragedia

L’elicottero era partito dall’aviosuperficie di Ozzano (Bologna) ed era diretto a Padova. I primi minuti in volo sono stati tranquilli. Mentre il pilota stava sorvolando Bondeno qualcosa è andato storto. Andrea Orpelli, capocantiere di una cava di sabbia davanti a Cava Sei, come riporta Il Resto del Carlino ha assistito all’incidente: " Verso le 10.45 - racconta - abbiamo sentito un forte rumore e una forte esplosione. Siamo corsi, abbiamo visto i detriti sparsi ovunque e la coda dell'elicottero scendere" . Alcuni dei dipendenti di Orpelli hanno raccontano di aver notato delle fiamme in cielo mentre altri testimoni affermano di aver visto galleggiare due paia di scarpe e due giubbotti salvagente.

Cava Sei è vicina al Cavo napoleonico, canale artificiale che collega i fiumi Po e Reno, nella provincia di Ferrara. Il bacino presenta una profondità di 20-30 metri e secondo il parere degli esperti, i sommozzatori potrebbero metterci giorni per esplorare tutta la zona.

Ricerche in corso

A contattare i soccorsi è stato Andrea Orpelli poco dopo l’impatto in acqua dell’elicottero. Oltre ai sommozzatori, alla Cava Sei sono arrivati anche i mezzi del 118, i vigili del fuoco con un elicottero, i carabinieri, la polizia dell’Alto Ferrarese e il sindaco di Bondeno, Simone Saletti. Tutti gli sforzi sono orientati al ritrovamento delle persone che si trovavano a bordo dell'elicottero.