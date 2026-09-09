Festa dell’Uva. A Broni degustazioni e musica

Tre giorni di spettacoli, a visitar cantine e cucine. È la Festa dell’Uva nell’Oltrepò pavese da venerdì a domenica in piazza Vittorio Veneto a Broni. Si potranno apprezzare le eccellenze del territorio e la musica anni ’90. Sabato dalle 22 l’appuntamento di maggior richiamo: «Voglio tornare negli anni ’90», format nazionale premiato nel 2025 ai Dance Music Awards italiani come miglior spettacolo live che porta in piazza le hit del decennio insieme ad animazione, mascotte ed effetti speciali. Previsti anche i tributi ai Nomadi e agli 883.

Accanto al palco saranno sistemate le postazioni gastronomiche, dove pranzare o cenare con i piatti della tradizione locale, e gli spazi dedicati a cantine, espositori e degustazioni. Un’area dedicata ospiterà incontri e attività legate al vino e all’enogastronomia.

Le cucine saranno aperte venerdì e sabato sera e domenica sia a pranzo sia a cena: la Festa si potrà vivere anche restando a tavola. Sul fronte del vino il ruolo di primo piano è dell’Enoteca Regionale della Lombardia, nata per promuovere e valorizzare le produzioni enologiche e agroalimentari di qualità lombarde. Durante la manifestazione farà da vetrina a diverse cantine, con i loro vini in degustazione. L’Enoteca sarà protagonista anche nella mattinata: dalle 11 è prevista una masterclass dedicata al Riesling «4 calici, 1 viaggio», percorso guidato tra passato e presente scandito da quattro degustazioni. Domenica ci sarà anche un momento per bambini e famiglie: alle 16.30 K-Pop Golden Experience; alle 19.30 Utopia, tributo ai Nomadi; alle 22 il gran finale con Zona 883, tribute band dedicata ai successi di Max Pezzali e degli 883.