Choc a Roma, fiamme nell'asilo del bosco. "L'incendio è di natura dolosa"

Nella notte tra mercoledì e giovedi, un incendio ha completamente distrutto "La Fattorietta", un asilo nel bosco costruito in un'area incontaminata a due passi dal Vaticano e al confine con il parco regionale Piccolomini, sull'Aurelia Antica. " In pochi minuti sono andati in fumo anni di lavoro " racconta a Il Messaggero Barbara Manara, responsabile della struttura. Gli investigatori non escludono che ad appiccare il fuoco possa esser stato qualche malintenzionato interessato forse ai locali di via del Gelsomino, dove sorgeva l'edificio in legno, ora adibiti a laboratori sociali per bambini e persone disabili.

L'incendio

Le fiamme hanno avvolto l'intera struttura, che ricopre circa 150 metri quadrati di terreno, e la vegetazione attorno. L'intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha evitato il peggio anche se del laboratorio che, fino al 28 luglio, ospitava bambini dai 3 agli 11 anni non è rimasto praticamente più nulla. La notizia del raid, con buona probabilità di natura dolosa, è stata confermata anche dalla direzione de "La Fattorietta" sui social: " Con grande dolore vi comunichiamo che questa notte, intorno a mezzanotte, la struttura dedicata al progetto dell'asilo nel bosco è andata a fuoco . - si legge in un post su Facebook - Sono in corso le indagini. Per fortuna non ci sono danni a persone o animali ma capirete il nostro stato emotivo...Si attiverà anche una raccolta fondi per garantire la ripartenza delle attività. Vi teniamo aggiornati ".

Le ipotesi

Due persone hanno visto una colonna di fumo levarsi all'interno della struttura in legno. Fatto sta che l'ipotesi di un eventuale corto circuito non sembra convincere più di tanto. " L'alimentazione elettrica era stata staccata dall'esterno dopo la chiusura estiva - confermano da "La Fattorietta" - e c'era solo un frigorifero in funzione, rimasto quasi integro ". Gli investigatori non escludono che l'incendio sia di natura dolosa. Ma chi potrebbe avercela con l'associazione? A quanto pare nessuno visto che dal 2022, quando "La Fattorietta" si è costituita insieme con l'Associazione culturale "Passeggiata del Gelsomino" di Orietta Tribuzi per avviare un progetto di fattoria didattico-sociale, nessuno ha mai avuto nulla da ridire. " Non organizziamo eventi o serate per cui possiamo dare noia con rumori molesti o altro ai vicini . - precisa Manara - Anzi, siamo talmente ben inseriti che lasciamo tutto aperto, nessuno ha mai rubato o danneggiato nulla. Ecco perché siamo spaventati ".

La gara di solidarietà