Fiera Milano, presentata l'edizione 2025 del MIBA

A Fiera Milano è stata presentata l'edizione 2025 di MIBA - Milan International Building Alliance - un format che darà il via, il 19 novembre, a quattro manifestazioni che racconterà l'evoluzione di edifici e città. Saranno presenti 1250 aziende provenienti da 38 paesi, ospitati in otto padiglioni. Con oltre 100 appuntamenti, il cui focus sarà improntato su sostenibilità, digitalizzazione, sicurezza e applicazione dell'Ai.

Paola Sarco - responsabile del progetto MIBA - sull'edizione 2025 spiega che: "MIBA quest'anno ha il 28% di internazionalità, non siamo solo europei". E infatti ci sono partecipazioni che arrivano anche dalla Cina.

L'Osservatorio

Il Politecnico di Milano - partner scientifico dell'evento - giocherà un ruolo da protagonista. L'ateneo ha realizzato uno studio sul comparto edilizio, individuando nel New European Bauhaus - progetto targato Commissione Ue - un driver di primo piano.

Il New European Bauhaus Facility

Secondo Niccolo Aste, professore architettura dell'ateneo: "L'università oltre alla didattica e alla ricerca ha anche il compito di traferire all'esterno quello che scopre all'interno" e il PoliMi in questo settore è un'eccellenza: primo in Italia e settimo nel mondo nelle discipline di architettura. "Questo ci riempie di orgoglio e ci permette di informare e formare il settore edilizio, che è la spina dorsale dell'economia Italiana" d'altronde si parla di un business di oltre 100 miliardi l'anno.

Paola Sarco - Ceo Made Eventi e responsabile di MIBA - insieme a Niccolo Aste, docente di architettura del PoliMi

Ci si aspetta un giro di affari di sette miliardi l'anno che alla fine del triennio 2025-2027 possono produrre oltre 20 miliardi di indotto. Queste stime parlano per tutta l'Unione, ma "a livello italiano - continua il docente - con il NEB ci aspettiamo un giro da due miliardi e mezzo". Chiarendo quali sono i settori che ne beneficeranno maggiorente: 680 milioni per l'edilizia, 350 milioni per la digitalizzazione nelle costruzioni, 65 milioni per la mobilità interna e 150 milioni per la sicurezza e la cybersicurezza.

Fiera Milano

Sui giochi olimpici Alessandro Pavesi - direttore venue Fiera Milano – ha commentato: “Tutto è nato nel novembre 2022 dove ci è stato chiesto uno studio di fattibilità. All'inizio è andata male. Poi grazie a Fondazione Fiera Milano abbiamo voluto fare qualcosa di importante. Abbiamo preso i padiglioni 13 e 15 divisi da una parete e abbiamo creato un unico stabile”.

Una sfida che ha visto centinaia di operai e migliaia di ore di lavoro. Alessia Magistroni direttore delle comunicazioni di Fiera Milano – e per il poi l'azienda ha deciso una strategia di business. Questi spazi ospiteranno eventi sportivi, concerti e iniziative per i giovani” dando vita a un Centro Polifunzionale di 37mila metri quadrati.