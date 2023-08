Frana del Frejus, file lunghissime al tunnel del Monte Bianco: disagi in Valle d'Aosta

La grossa frana verificatasi domenica scorsa nella regione della Maurienne, in territorio francese, sta provocando seri problemi al traffico della Valle d'Aosta, con rallentamenti e file lunghissime. Si tratta di disagi che vanno avanti ormai da giorni e anche in giornata odierna sono stati segnalati problemi alla circolazione.

La situazione di oggi

Nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 29 agosto, si è infatti creato un ingorgo all'ingresso del tunnel del Monte Bianco, unico passaggio disponibile. I detriti crollati nella frana hanno invaso l'autostrada A43, che collega Italia e Francia, e la galleria del Frejus è stata interdetta al traffico. Ciò ha ovviamente portato tutti i mezzi a convergere sul tunnel del Monte Bianco: l'ingorgo è stato, purtroppo, inevitabile.

Le autorità competenti, del resto, si aspettavano un fenomeno simile, tanto da aver avvissato della situazione. Sono state calcolate almeno 3 ore di attesa per passare attravarso il tunnel e raggiungere Courmayeur, in Francia. Stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, alle 14 di oggi sono passate ben 4.800 vetture, partite da Courmayeur. Si è trattato per la maggior parte di mezzi pesanti.

Questo pomeriggio si è pertanto creata una lunga fila di auto e tir lungo la A5. Alcune vetture sono state dirottate verso l'uscita di Chatillon, per lasciare il tratto autostradale e immettersi sulla stradale.

Ingorghi anche in Francia

La situazione non migliora se ci spostiamo dall'altra parte, in Francia. Anche sulle strade francesi sono state registrate code molto lunghe. A quanto pare si devono attendere circa un'ora e 45 minuti per poter attraversare il tunnel ed entrare in Italia. Proprio per questa ragione le autorità francesi stanno suggerendo ai guidatori di passare dal valico di Ventimiglia.

L'incognita lavori al tunnel

Per il 4 di settembre sarebbe programmata una chiusura temporanea del tunnel del Monte Bianco per consentire l'esecuzione di lavori di manutenzione che dovrebbero durare fino al mese di dicembre. Considerate le circostanze, il tunnel è però uno dei pochi punti di passaggio disponibili. Se la galleria del Frejus non dovesse tornare operativa in tempi reali, c'è la concreta possibilità che la chiusura del tunnel del Monte Bianco venga rimandata. Questo quanto dichiarato da Laurence Tur, segretario generale della prefettura della Savoia, nel corso di una conferenza stampa.