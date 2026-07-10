Francesco Toldo insegue e blocca un ladro a Milano: "Con una spinta l'ho disarcionato"

Avrà anche appeso i guantoni al chiodo ma Francesco Toldo, ex portiere dell’Inter e della Nazionale, si conferma un grande campione anche nella vita. Nelle scorse ore, infatti, l’ex numero uno della Nazionale ha sventato un furto in pieno giorno a Milano a pochi passi dal Duomo e il racconto del suo gesto ha fatto il giro del web.

Il furto e l’inseguimento

L’episodio è avvenuto nella mattinata di mercoledì 9 luglio, mentre Toldo si trovava in centro a Milano per prendere servizio come volontario della protezione civile. L’ex bandiera nerazzurra stava parcheggiando il suo scooter, quando la sua attenzione è stata richiamata dalle grida di un ragazzo, che stava inseguendo un ladro che gli aveva appena sottratto la bicicletta. Senza esitazione Francesco Toldo è risalito a bordo del suo mezzo e si è lanciato all'inseguimento del malvivente, intercettandolo all’altezza dicorso Vittorio Emanuele II bloccandolo mentre entrambi erano ancora in movimento. Una volta affiancato, lo ha disarcionato con una spinta, facendolo cadere dalla bicicletta e riuscendo così a bloccarlo.

Le parole di Toldo

Raggiunto telefonicamente dall'agenzia di stampa Ansa il vicecampione d'Europa 2000 ha raccontato cosa è accaduto in quei concitati attimi: "È stato incredibile, vedendo la scena ho capito subito quello che era accaduto. Appena il ragazzo me ne ha dato conferma, non ci ho pensato nemmeno un secondo. Sono partito a tutta velocità, l'ho affiancato e con una spinta l'ho disarcionato". Ad aiutarlo a bloccare il malvivente e a restituire la bici rubata al suo legittimo proprietario sono stati alcuni passanti: "Le persone in strada mi hanno riconosciuto e tutti mi volevano abbracciare. Il ragazzo che era stato derubato mi ha ringraziato e anche tutte le persone che hanno assistito alla scena".

La passione per la bicicletta

Il gesto compiuto da Toldo sembra quasi un segno del destino. Dopo aver dato l’addio al calcio giocato nel 2010, l'ex portiere dell’Inter si è infatti appassionato al ciclismo e sui social network condivide spesso le sue imprese con i propri follower.

Lo scorso marzo è stato ospite di Paolo Bettini alla prima del film incentrato sulla carriera del ciclista - “Il cuore della corsa" - e nel 2020, a seguito di una visita negli stabilimenti della Pinarello, ha iniziato una proficua collaborazione con l'azienda trevigiana produttrice di telai per bici da corsa.