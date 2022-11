Frane, oltre 90mila abitazioni a rischio in Campania

Anche se la Campania risulta essere la quarta regione a rischio per disastri naturali dopo Veneto, Sicilia e Lazio, detiene il record negativo per quanto riguarda gli edifici che potrebbero essere spazzati via dalle frane. Sono oltre 90mila le abitazioni in pericolo, soprattutto lungo il golfo di Napoli e di Salerno, nel Cilento, a Sarno e in alcuni luoghi del Casertano e dell’Avellinese. Ischia, quindi, non è un caso isolato. La tragedia dell’altro giorno si potrebbe replicare, anche in dimensioni più tragiche, in altri posti della regione. Il territorio a rischio è pari al 60,2% del totale. Un numero spaventoso che, paragonato al dato nazionale (il 19,9% dell’intero suolo), fa venire i brividi.

Le cifre che spaventano i campani

I numeri che escono fuori dall’ultima rilevazione dell'Istituto superiore per la Protezione e la ricerca ambientale (Ispra) sono particolarmente allarmanti. Il pericolo delle frane in Campania è del 19,6% a fronte del dato nazionale fermo all’8,4%. La popolazione interessata a una possibile catastrofe naturale riguarda ben 302.783 cittadini. Le percentuali di rischio variano a seconda dei capoluoghi. Napoli è al primo posto con il 13,1%, seguita da Salerno al 12,8% e Benevento all’11,2%. In passato non sono mancati episodi drammatici che hanno anticipato il tragico evento di Ischia. Nel 2010, ad Atrani, in Costiera amalfitana, una ragazza di 25 anni perse la vita per una frana. Ben più grave fu il disastro di Sarno, nel 1998, dove un’alluvione costò la vita a 161 persone.

I motivi della fragilità del suolo campano