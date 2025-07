Fratellini azzannati dal rottweiler della nonna a Roma: i bimbi sono ricoverati in gravi condizioni

Due fratellini di 8 e 10 anni si trovano ricoverati in gravi condizioni all'ospedale Bambino Gesù di Roma a causa delle ferite riportate durante l'aggressione subita ad opera del rottweiler di proprietà della nonna.

Stando a quanto riferito dalle autorità, i fatti si sono svolti nella mattinata di oggi, martedì 1 luglio, all'interno di una villetta sita a Lavinio – Lido di Enea, località turistico-residenziale del comune di Anzio (Roma). I bambini stavano giocando nel giardino di casa, quando sono stati improvvisamente assaliti dall'animale, un esemplare maschio di rottweiler: per fortuna l'anziana si è subito resa conto di ciò che stava accadendo ed è intervenuta prontamente frapponendosi tra il cane e i nipotini.

Dopo aver messo in sicurezza i bimbi, la donna ha lanciato l'allarme contattando il 118: sul posto indicato dalla segnalazione è giunto l'elisoccorso, e i due feriti sono stati trasferiti in codice rosso direttamente all'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. Stando alle ultime notizie circolate, i piccoli, uno con lesioni alla testa, l'altro alla schiena, si trovano tuttora ricoverati in prognosi riservata ma non sarebbero per fortuna in pericolo di vita.

Nella villetta di Lavinio – Lido di Enea, oltre al personale medico del 118, sono giunti anche i carabinieri della compagnia di Anzio, i quali hanno subito dato avvio alle indagini per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti, affidando il rottweiler alle cure del Servizio Veterinario. A quanto pare, comunque, il cane non aveva mai dato alcun segnale di squilibrio né di aggressività. La nonna, che era solita accudire i nipotini in assenza dei genitori, entrambi impegnati a lavoro, si trova ovviamente sotto choc per l'accaduto, ma al momento non risulta indagata per omessa custodia.

Dei fatti è stata informata anche la procura della Repubblica di Velletri, che dovrà valutare il caso sulla base della relazione trasmessa dagli inquirenti anche dopo

l'interrogatorio dell'anziana. Resta da capire cosa possa aver scatenato la furia dell'animale, il quale, a quanto pare sulla base di una prima ricostruzione, avrebbe scavalcato una recinzione per scagliarsi contro i due bimbi.