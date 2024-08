Paura in spiaggia: un fulmine colpisce 7 persone. Grave una donna a Teramo

Ascolta ora 00:00 00:00

Grave episodio ad Alba Adriatica, in provincia di Teramo, dove un fulmine è caduto in spiaggia ferendo tre donne, una delle quali si trova ora in gravi condizioni.

Secondo quanto riferito dalle autorità locali, i fatti si sono verificati nel corso della giornata di oggi, sabato 3 agosto, intorno alle ore 12.00. La vicenda si è svolta lungo la costa sud albense, per la perecisione tra le concessioni "Piccolo chalet" e "Copacabana". Il fulmine ha causato il ferimento di alcuni bagnanti presenti in quel momento: sono sette in tutto quelli rimasti coinvolti, ma ad aver avuto la peggio sarebbero state tre donne, una di nazionalità francese di 64 anni e due italiane di 42 e 44 anni.

Dopo il grande spavento causato dal boato, alcuni dei bagnanti hanno contattato il 118 per richiedere l'immediato intervento dei sanitari. Sul posto si sono precipitate anche le forze dell'ordine.

I medici delle ambulanze sopraggiunte in soccorso dei feriti sono entrati immediatamente in azione, praticando le operazioni disulla donna che ha riportato le conseguenze peggiori: si tratta di una delle italiane, quella di 42 anni di età, che sarebbe stata ritrovata priva di sensi.

Dopo il primo soccorso, la donna è stata stabilizzata e quindi trasferita in elisoccorso presso l'ospedale di Teramo per ricevere delle cure adeguate ed effettuare ulteriori accertamenti medici.