"Non troviamo le fiamme". Paura a Milano: nube di fumo in una discoteca

Ascolta ora: ""Non troviamo le fiamme". Paura a Milano: nube di fumo in una discoteca"

Una nube di fumo “ forte, nero e molto denso ” ha invaso i locali della Discoteca Lime di Milano, al numero 6 di via Tullio Massari. Come riporta l’Adnkronos, nella mattina di martedì 5 settembre i vigili del fuoco sono intervenuti con quattro camionette, per un totale di venti uomini, assieme ai carabinieri e ad un’ambulanza del 118.

Al momento della chiamata dei soccorsi, il locale era chiuso e gli unici presenti erano il proprietario e due impiegati. L’ultima serata affollata, infatti, è stata quella di sabato 2 settembre. " Non sappiamo cos’è successo ", hanno commentato, aggiungendo che è accaduto tutto nel giro di dieci minuti. " Abbiamo visto solo del gran fumo, le fiamme non si trovano. I vigili stanno cercando di capire da dove arrivi ".

I soccorritori hanno fatto sapere che “ nessuno è rimasto intossicato e, fortunatamente, il condominio dove è ubicato il locale non è stato ancora coinvolto ”. Non sono state predisposte operazioni di evacuazione, ma alcune famiglie hanno comunque deciso di allontanarsi di loro iniziativa.

I vigili del fuoco, una volta giunti sul posto, sono entrati nello stabile e hanno arieggiato i locali, cercando di liberarli dal fumo nero che, ben visibile in tutta la zona. Non è stata ancora identificata la sua origine. La prima ipotesi, ovvero che si trattasse di un guasto all’impianto elettrico, è stata scartata.