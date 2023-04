"È fuori pericolo". La criminologa del caso Mollicone coinvolta in grave incidente

Giusy Marotta, consulente della famiglia Mottola durante il processo per la morte di Serena Mollicone, è rimasta coinvolta in un grave incidente stradale. L'esperta forense ha impattato con l'auto contro un muro alle porte del paese di Sant'Elia Fiumerapido (Frosinone). " La famiglia ci ha fatto sapere che fuori pericolo ma è in costante ", dice alla redazione de ilGiornale.it il professor Carmelo Lavorino, criminologo, fondatore e direttore tecnico-scientifico del Centro Studi Investigazione Criminale (CESCRIN) e della rivista on-line Detective & Crime.

L'incidente

Lo schianto è avvenuto nella notte tra martedi 4 e mercoledì 5 aprile. Per cause ancora da accertare, la nota professionista cassinese - avvocata e criminologa - ha impattato con la sua Citroen C3 contro un muro in località Sant'Elia Fiumerapido, nel Frusinate. Stando a quanto riporta il Corriere.it, la dottoressa Marotta è sbalzata fuori dall'abitacolo della sua vettura riportando ferite molto gravi. Soccorsa con un'ambulanza, è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Santa Scolastica di Cassino, dove è stata sottoposta ad un intervento chirurgico d'urgenza, e poi trasferita con un elisoccorso al policlinico Umberto I di Roma. Sul luogo dell'incidente, oltre al personale del 118, anche le Forze dell'Ordine.

"È fuori pericolo"