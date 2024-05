"Ti ammazziamo". L'aggressione choc dei rom all'inviata di Fuori dal coro

Tanta paura per Maria Letizia Modica, inviata di Fuori dal coro, e per la sua troupe, violentemente aggrediti da un gruppo di rom mentre stavano cercando di realizzare un servizio. La giovane giornalista è stata ospitata nello studio del programma televisivo e ha raccontato la vicenda al conduttore Mario Giordano. Tanta l'amarezza espressa dalla professionista: "Il trauma passerà ma quello che resta è la rabbia".

L'aggressione, cosa è successo

Maria Letizia Modica si trovava a Firenze, quartiere Isolotto, per documentare la situazione. Per la precisione, la troupe di Fuori dal coro aveva raggiunto via Argingrosso, dove si trovano delle case popolari prese di mira da famiglie rom. Molti appartamenti, infatti, sono stati indebitamente occupati. Da tempo i residenti della zona sono esasperati, e denunciano il problema. Ecco il perché della presenza della giornalista. "La paura è tanta, e siamo tutti spaventati" , è la testimonianza di una signora al microfono dell'inviata. "Quella del sesto piano aveva messo una porta blindata. Quella è stata sfondata e sono entrati dentro" , racconta. Insomma, una condizione davvero precaria e preoccupante.

Quello che doveva essere un servizio di sensibilizzazione e denuncia, però, ha preso una piega diversa quando la troupe di Fuori dal coro si è trovata a confrontarsi proprio con quelle persone da cui i residenti dicevano di essere terrorizzati. Subito dopo aver tentato di dialogare con alcuni degli occupanti abusivi, Maria Letizia Modica e la troupe sono infatti stati raggiunti da un giovane uomo che è subito passato alle minacce. "Spegni questa che te la rompo, io te lo dico" , ha dichiarato, riferendosi alla telecamera. "Sono già venute due volte le pattuglie da me" . Inutile cercare di far comprendere al soggetto che fare domande e documentare con video è il normale lavoro di un giornalista. Le minacce sono proseguite, accompagnate anche da qualche colpo. Il giovane rom, riuscito a impossessarsi del telefono dell'inviata, lo scaglia a terra, distruggendolo.

La situazione è degenerata quando dal palazzo è uscita una donna, che si è scagliata urlando come una furia contro la troupe. I rom hanno cercato di cacciare il team di Fuori dal coro con botte e spintoni. "Andate via, siete venuti in casa nostra!" , è quanto gridato dalla rom. Le violenze sono proseguite anche quando la giornalista ha annunciato di andarsene. "Tu facevi i film! Vai via, putt***!" , ha gridato ancora l'occupante. E, ancora: "Vi ammazziamo!".

I rom non si sono fermati neppure di fronte alla troupe ormai in fuga. Persino l'operatore viene aggredito, restando ferito. Distrutta la telecamera. Solo dopo una violenta colluttazione, il gruppo di Fuori dal coro è riuscito a salire in auto e a fuggire.

La testimonianza della giornalista

" Direttore, ho avuto paura, anzi, terrore. ", confessa Maria Letizia Modica a Mario Giordano durante la trasmissione. "L'operatore è rimasto ferito. Io adesso sto bene. Il trauma passerà, quello che resta è ovviamente la rabbia" , spiega l'inviata, visibilmente scossa.