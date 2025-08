Furto a Rifondazione Comunista, rubati i soldi dei tesseramenti

Rifondazione Comunista derubata. A Viareggio, nel circolo del quartiere Varignano, nella notte fra venerdì e sabato, sono stati portati via 300 euro in contanti. Ma il problema maggiore è che la sede è stata vandalizzata. I ladri hanno spaccato la vetrina e poi si sono introdotti dentro il locale. "Ignoti – si legge in una nota pubblicata sui social del circolo - hanno messo a soqquadro archivi e cassetti in cerca di oggetti di valore, che essendo un partito di lavoratrici e lavoratori che vive di autofinanziamento non abbiamo". Ma non solo. "Infine hanno rubato circa 300 euro di quote tessera del sindacato Unione Inquilini, che da noi trova ospitalità".



Secondo gli esponenti di Rifondazione Comunista, non si sarebbe trattato di un gesto politico a sfondo intimidatorio "tuttavia ciò non lo rende meno grave, perché la nostra sede è l’ennesima vittima di una situazione di violenza e insicurezza presente in città, in particolar modo nei quartieri popolari come il Varignano che vedono le forze dell’ordine in difficoltà". Poi, ovviamente, non manca una frecciatina al governo Meloni: "Questo - si legge ancora - alla pari di altri servizi pubblici strategici come scuola e sanità che questo governo, in perfetta continuità con i precedenti, sta gradualmente smantellando". I militanti comunisti, però, assicurano che la loro sede riaprità non appena possibile e disponibile per "tutti quei cittadini che invece hanno a cuore la cura del territorio: non avendo padroni, chiediamo un piccolo atto di solidarietà concreta, aprendo una sottoscrizione per riparare i danni subiti dal nostro partito e da Unione Inquilini".

L’episodio conferma che Viareggio ha un problema di sicurezza, tanto è vero che venerdì si è tenuta una camminata notturna a Torre del Lago.

L’iniziativa, organizzata da un giovane attivista politico, Leonardo Pistoia, che è riuscito a portare in piazza diverse decine di cittadini, preoccupati per i tanti episodi di microcriminalità che negli ultimi mesi hanno riguardato la frazione di Varignano.