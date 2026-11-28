Un’affluenza più alta rispetto alle primarie del 2016 (circa 65mila milanesi è la stima rispetto ai 60.900 del match vinto allora da Beppe Sala contro il Pd Pierfrancesco Majorino e Francesca Balzani), il giornalista Mario Calabresi che stacca di 25 punti Majorino, fedelissimo di Schlein, uno scontento diffuso nei confronti della giunta Sala (57%) e in particolare del sindaco (66%). É la sintesi del sondaggio diffuso ieri dall’istituto Ixè, rilevazione effettuata tra il 13 e il 21 novembre su un campione rappresentativo di 1.018 milanesi maggiorenni. In vista delle primarie, non ancora fissate, secondo il 56,3% degli intervistati intenzionati a partecipareCalabresi sarebbe il candidato con più chance di vincere, solo il 30,7% dice Majorino e, ben più giù, il 5,2% la vicesindaco dem Anna Scavuzzo, il 2,3% il Pd Lorenzo Pacini, lo 0,4% l’assessore Emmanuel Conte, nessuna indicazione a favore degli attivisti Tommaso Goisis e Carlotta Cossutta, il 5% risponde «non saprei». Secondo il «Monitor Milano 2027»

insomma se la giocherebbero solo Calabresi e Majorino, come un ipotetico derby. E il capogruppo regionale del Pd giusto sabato scorso invitava gli esponenti più a sinistra a unirsi per «contare di più».

Bocciatura secca nei confronti dell’amministrazione Pd, ormai ai titoli di coda e senza grandissimi rimpianti secondo i milanesi intervistati da Ixè. Il 57% dichiara poca (34,2%) o nessuna (23%) fiducia nella giunta, il 66% nei confronti del sindaco. Un malcontento trasversale, coinvolge anche oltre un terzo dell’elettorato di centrosinistra. Chiede un «cambio radicale» nel modo di gestire Milano il 48,9% degli intervistati, «qualche miglioria» il 41,4% e solo il 5,2% vorrebbe andare avanti così. Non uno spottone per Sala che potrebbe essere candidato dal Pd in Senato, addirittura come capolista. Nella capitale dei reati Sala continua a bocciare la presenza dei 500 militari in più inviati dal governo dopo gli scontri del 18 ottobre. Un emendamento della Lega alla Finanziaria propone di prorogarli fino a fine 2027. «Non sono d’accordo, è un’evidente strumentalizzazione - tuona Sala -. A Milano la situazione è più pericolosa rispetto ad altre città? Non ho niente in contrario se mi spiegano perché, ma a oggi sembra una decisione piovuta dal cielo. Credo che anche i vertici militari non ne sappiano nulla. Il prefetto non ne sa nulla. E questo è assurdo, follia, autoritarismo che grida vendetta». Il sottosegretario alla Difesa Matteo Perego, proposto da Fi come candidato sindaco, ribadisce che l’operazione Strade Sicure (squadre di militari e Cc) «è importante, l’abbiamo sempre sostenuta e qualora si decidesse di rafforzare il contingente sarà necessario trasferire gradualmente parte delle competenze oggi svolte dall’Esercito all’Arma, anche attraverso carabinieri ausiliari, abbiamo previsto un intervento in legge di Bilancio». Per Silvia Sardone, candidata dalla Lega, «assurdo l’atteggiamento della sinistra contro le divise».