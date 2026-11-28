Continua a incendiare il dibattito politico la scelta di chiamare «Albero del dono» il tradizionale Albero di Natale in piazza Duomo per sottolineare, secondo quanto dichiarato dalla Giunta, i progetti benefici collegati a Caritas, Progetto Arca e Comunità di Sant’Egidio. Polemica che il sindaco Beppe Sala ha liquidato come «meschina e anche un po’ ignorante».

A scendere in campo contro la scelta woke dell’amministrazione anche Fiorello con la consueta ironia. «Non si può dire più Buon Natale ma buon dono» attacca. Finita l’era di Babbo Natale, ora si chiamerà «Babbo Dono», mentre il presepe diventa «allegoria di Betlemme». Nell’era del post politically correct cambiano anche i proverbi: «Dicembre con i tuoi, l’altra festa, quella con le uova, con chi vuoi». Il Milanese imbruttito è tagliente: «Abbiamo pensato di risolvere la polemica sugli alberi cercando un’alternativa che piaccia a tutti». E via una carrellata di foto con diverse didascalie: «Albero. Easy, zero sbatti

e siamo tutti d’accordo. Oddio, forse». «AlberOH!: É l’albero in Duomo o un nuovo locale in Porta Venezia?». Ancora «Albero del fatturato: finalmente un valore in cui tutta Milano può riconoscersi».

Per il sito Il Giovane liberale «Se per raccogliere consensi si finisce per rinnegare simboli e tradizioni della propria cultura, il problema non è il nome di un albero: è la miseria di una certa politica». Marina Terragni, notoriamente vicina alla sinistra, attacca duramente il Comune: «Sta succedendo in tutta Europa, del resto» e cita una serie di iniziative politiche a difesa del Natale. «che ci parlano di una sensibilità che cresce, e che si potrebbe definire attaccamento alle proprie tradizioni e alle propria cultura. La politica dovrebbe saper leggere questa sensibilità - scrive su facebook -. Chiamare questi cittadini ignoranti (Beppe Sala), miseria umana assurda (Pierfrancesco Majorino, candidato sindaco) è una scelta molto sbagliata».

Intanto il capogruppo di Fdi Riccardo Truppo ha organizzato ieri un flash mob in Duomo per attaccare dei cartelli con la «dicitura corretta Albero di Natale» invitando tutti i milanesi a inviare una foto del proprio albero «casalingo» a Sant’Ambrogio, giorno in cui secondo la tradizione si addobba l’albero, mentre il segretario provinciale della Lega Samuele Piscina annuncia un flash mob in consiglio lunedì. «La solidarietà e il sostegno a realtà importanti come Caritas, Progetto Arca e Comunità di Sant’Egidio sono valori che nessuno mette in discussione e che Milano pratica da sempre». Chiude monsignor Luca Bressan, presidente della Fondazione Caritas: «Spesso ci perdiamo nei giochi di parole per nascondere battaglie che è giusto che vengano combattute ma su terreni più importanti. È logico che il dono allude al Natale, senza il Natale non avrebbe senso. Ma se la polemica è servita per dire che al Natale bisogna prepararsi soprattutto spiritualmente allora serve».