Più lotta all’evasione, il Comune ha recuperato un centinaio di milioni in un anno su Imu e Tari e nel Bilancio di previsione 2027 (che a metà dell’anno lascerà in eredità al prossimo sindaco) fisserà ancora più in alto l’asticella. É una delle leve per reperire fondi. La giunta Sala ha approvato ieri le linee di indirizzo politico per la manovra che approverà la settimana prossima. Obiettivo dell’assessore alle Risorse finanziarie Emmanuel Conte come negli ultimi 3 anni è l’approvazione in Consiglio entro Natale. La spesa corrente per il 2027 cresce ancora e arriva a un livello mai raggiunto prima: 4,1 miliardi (4,045 miliardi al netto dei mutui, l’anno scorso era di 3,899). Pesano inflazione, caro energia e materiali, adeguamento degli stipendi del personale al contratto nazionale, Tpl, nuovi servizi scolastici e culturali, ad esempio le scuole e la Beic realizzate con fondi Pnrr. Conte assicura la «copertura di tutti i servizi e il pareggio di bilancio», anche se batte ancora il tasto sulla tassa di soggiorno. Il Comune riporta nel Bilancio l’imposta massima a 5 euro per gli hotel extralusso, negli ultimi due anni aveva ottenuto la deroga fino a 12 euro per Giubileo e Olimpiadi. Senza proroghe Milano (a differenza ad esempio di Venezia, Roma o Firenze che possono arrivare a 10 euro) deve tornate al tetto dei 5 euro. In cassa mancherebbero 50 milioni rispetto al 2026. «Li copriremo con efficientamento di spesa, uso dell’avanzo di amministrazione» possibile a Milano in quanto Comune virtuoso nella gestione dei conti, entrate correnti proprie come i maxi affitti dalla Galleria. Ma è un «buco» virtuale, il Comune approverà il Bilancio a dicembre e poi correggerà la voce «imposta di soggiorno» nel 2027. Il ministro del Turismo Gianmarco Mazzi ha già dichiarato due giorni fa in Assemblea Anci che il governo concederà «la proroga dello status quo, con riconoscimento del 2% agli hotel». Sulla tassa la delibera ribadisce la «necessitadi una revisione normativa sistematica del tributo volta a superare disparita tra città». E il Comune intende «continuare a reclamare con il governo le peculiaritadi Milano», in primis nella ripartizione dei fondi per il Tpl. «É il bilancio dei bilanci - sostiene Conte - e lascia la traccia per chi arriverà. A gennaio, quando sapremo con certezza cosa ha deliberato il governo sulla tassa di soggiorno, non sulla base di dichiarazioni ma di provvedimenti approvati, prenderemo decisioni conseguenti».