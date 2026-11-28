«Essere è tessere». È il celebre motto dell’artista sarda Maria Lai a offrire la chiave di lettura più interessante per attraversare le sale del Museo Bagatti Valsecchi che fino al 16 maggio ospita «Trama e Ordito. Tra Pistoletto, Buren e Boetti dalla collezione Canclini». Curata da Antonio D’Amico, direttore del museo sempre attento a concepire mostre che catturino l’interesse di un pubblico trasversale, l’esposizione intreccia una cinquantina di opere d’arte contemporanea agli ambienti neorinascimentali della casa museo di via Gesù, trasformando il tessuto da semplice elemento decorativo a vero e proprio linguaggio concettuale capace di dialogare con la memoria storica del luogo.

Il progetto nasce per celebrare il centenario di Canclini Tessile, storica realtà del distretto serico comasco fondata nel 1925 e che per l’occasione mostra al pubblico una selezione della propria raccolta privata, di solito non accessibile. Nata dal confronto diretto con gli artisti, cui sono state commissionate opere a partire dai tessuti prodotti dalla famiglia Canclini, la collezione indaga il tempo e la trasformazione della materia attraverso il lavoro umano, intrecciando conoscenza manifatturiera, sperimentazione e sensibilità contemporanea.

Nelle stanze progettate a metà Ottocento dai baroni Fausto e Giuseppe Bagatti Valsecchi, il tessile aveva un ruolo importante nel definire gli spazi domestici. E il direttore D’Amico anticipa che presto la camera verde e quella rossa torneranno agli antichi splendori, con la messa a parete di tappezzerie che recupereranno filologicamente, partendo dalle fotografie storiche, quelle originali andate perdute. Sarà un progetto di restauro importante che avverrà a primavera e senza mai chiudere le stanze del museo ai visitatori.

Nel frattempo, in questi giorni sono già tanti quelli che, passeggiando nelle sale della dimora, hanno apprezzato i lavori tessili esposti per la mostra. Sono tutti firmati da protagonisti dell’arte come Michelangelo Pistoletto, Daniel Buren, Alighiero Boetti, Jannis Kounellis, Andy Warhol, Christian Boltanski, Yayoi Kusama e Tracey Emin oltre che dalla stessa Maria Lai, legata alla famiglia comasca da un profondo rapporto umano e culturale. Si comincia dal vestibolo, dove trovano posto la tela a strisce di cotone bianco e blu Photo souvenir di Daniel Buren e l’installazione senza titolo di Jannis Kounellis che accosta cotone, ferro e piombo. Il percorso prosegue poi con un arazzo di Giuseppe Capogrossi e con le fibre dell’americana Sheila Hicks (di cui peraltro è in corso al Pac una personale straordinaria), fino al grande finale della Galleria delle Armi dove il luccichio delle armature incontra i ricami sulle bandiere di Shilpa Gupta.