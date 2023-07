Incendi nel Sud Italia: fiamme anche in una pineta a Ugento (Lecce)

Non si placa la situazione incendi nel Sud della Penisola: quest'oggi un vasto incendio è scoppiato a Torre Mozza, la marina di Ugento, in provincia di Lecce. Le fiamme si sono propagate rapidamente nella pineta, generando grande allarme. La situazione sarebbe fortunatamente sotto controllo, ma le operazioni di spegnimento sono ancora in corso.

L'allarme

Secondo quanto riferiscono le autorità della zona, l'incendio è scoppiato nel pomeriggio di oggi, giovedì 27 luglio. Partite da Torre Mozza, le fiamme hanno raggiunto velocemente la pineta, viaggiando per circa 3-4 chilometri. La pineta è rimasta coinvolta, riportando seri danni. Il fuoco ha raggiunto Lido Marini, dove è stato deciso di evacuare a scopo precauzionale un villaggio turistico, vale a dire l'antica masseria di Rottacapozza.

Subito dopo le segnalazioni, i vigili del fuoco hanno raggiunto rapidamente la zona, cominciando le operazioni di messa in sicurezza. Coinvolti anche gli uomini della protezione civile. Per facilitare lo spegnimento delle fiamme, sono stati mobilitati dei Canadair, che hanno cominciato a gettare acqua sulle fiamme.

L'evacuazione

Al momento non si sono registrati dei feriti, anche se alcune persone sono state sottoposte a controlli per aver inalato fumo. A scopo precauzionale è stato deciso di evacuare la struttura ricettiva antica masseria di Rottacapozza. In tutto sono stati 100 i turisti che si sono visti costretti a lasciare il posto. Alcuni sono stati trasferiti in altre strutture a disposizione, altri hanno lasciato il Salento, dirigendosi altrove.

Chiusi inoltre gli accessi a Torre Mozza, proprio per tutelare le persone.

La situazione

Fortuntamente non sono stati segnalati dei feriti, ma i danni sono numerosi, a partire dalle auto lasciate in sosta e divorate dall'incedio. Danneggiata anche la masseria. Secondo quanto ricostruito, le fiamme sono partite da Torre Mozza, per poi proseguire verso il bosco e la pineta, fino a riversarsi sulla statale, arrivando a Lido Marini.

A occuparsi di tutte le operazioni la prefettura, che sta coordinando il lavoro dei soccorritori. A quanto pare in questo momento l'incendio è sotto controllo, ma le operazioni di spegnimento non sono ancora finite. La prefettura di Lecce ha avviato un'unità di crisi che sta gestendo le attività. Sono al lavoro le squadre dei vigili del fuoco locali, oltre ai gruppi arrivati da Taranto e Brindisi. Aiuti anche dalla Basilicata e dalla Campania.

Purtroppo, anche in questo caso, è fortissima l'ipotesi di incendio doloso.