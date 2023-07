Incendio all'aeroporto di Catania, l'ipotesi: "Partito da un cavo di una stampante"

L'incendio dell'aeroporto di Catania, avvenuto il 16 luglio scorso, potrebbere essere partito dal cavo di una stampante. Queste sembrano essere le conclusioni - ancora da approfondire - dei vigili del fuoco catanesi, riportate all'interno della prima relazione sul caso, depositata proprio di recente alla Procura etnea.

Entro i primi di agosto un incremento dell'operatività del 90%

L'incendio aveva messo in grande difficoltà l'aeroporto più grande della Sicilia, con tratte nazionali ed internazionali. Le fiamme hanno gravemente danneggiato il terminal principale di Fontanarossa. Ad oggi - per colpa anche degli incendi dolosi che da giorni martoriano la Sicilia - lo scalo ha subito una drastica riduzione dei voli. Nonostante la situazione sia poco rosea, dall'aeroporto continuano ad arrivare rassicurazioni, con la promessa di un incremento dell'operatività del 90% entro la prima settimana di agosto.

L'incendio partito dal cavo di una stampante

Secondo le ricostruzioni i pompieri al momento del sopralluogo avrebbero notato un'insolita macchia scura vicino a una stampante. Certamente un campanello d'allarme, le fiamme potrebbero essere partite proprio da lì, per poi diffondersi nell'aeroporto. Se l'intuizione dovesse essere corretta, significherebbe che l'incendio più rovinoso mai accaduto all'interno dell'aeroporto internazionale di Catania sarebbe di natura accidentale. L'attenzione ancora resta alta e nessuna ipotesi è scongiurata.

Nominati dei consulenti speciali

Sulla questione dovranno ancora pronunciarsi i consulenti speciali, nominati direttamente dalla Procura. Lunedì si presenteranno all'aeroporto e daranno il via al primo sopralluogo, per confermare o ribaltare la prima relazione dei vigili del fuoco catanesi. L'indagine è condotta dalla Squadra Mobile di Catania.

