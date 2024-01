Incendio a Milano, a fuoco le torri bianche di via Saponaro

Scoppiato un incendio alle Torri bianche di via Michele Saponaro a Milano (zona Gratosoglio). Poco dopo le 16,30 alte lingue di fuoco si sono alzate da una catasta di materiale edile alla base dell'edificio del civico 36. Chiamati immediatamente i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, sono giunti con quattro mezzi, insieme ai soccorritori del 118 con quattro ambulanze e due automediche.

Rogo domato

Per fortuna, anche grazie al celere intervento, il rogo è stato domato in poco meno di un'ora e non risultano danni strutturali al condominio ma soprattutto non ci sono persone ferite o intossicate, anche se parte della colonna di fumo ha invaso la tromba delle scale del condominio adiacente.

Le cause

Al momento i Vigili del Fuoco stanno facendo i primi rilievi sulle ceneri ancora fumanti, per comprendere cosa abbia innescato l'incendio e sono in corso accertamenti anche da parte delle forze dell'ordine. Le fiamme da un primo controllo, sarebbero partite da alcuni pannelli di polistirolo accatastati sotto un ponteggio che dovevano servire per l'efficientamento energetico (Il cosidetto cappotto termico) del palazzo di 16 piani. Secondo quanto riportato da alcuni condomini usciti per precauzione dagli appartamenti, il cantiere era fermo già da qualche mese.