Incidente choc a Lodi: auto finisce infilzata, il guard rail la spezza in due

Gravissimo incidente nella notte tra venerdì 28 e sabato 29 novembre a Lodi, per la precisione lungo la provinciale 235. Un'auto, uscita fuori strada, è andata a impattare contro un guard rail, che l'ha letteralmente infilzata, provocando danni gravissimi. Sul caso indagano adesso le forze dell'ordine locali, determinate a ricostruire le dinamiche del sinistro.

Stando alle informazioni riportate sino ad ora, l'episodio si è verificato poco dopo la mezzanotte e mezza. Il veicolo stava procedendo sulla provinciale 235 quando, giunto nei pressi del casello autostradale di Lodi, la persona che si trovava al volante ha perso il controllo. La vettura è finita contro il guard rail, e l'impatto è stato tanto forte che la barriera metallica si è infilata fra le lamiere, spezzando l'automobile in due. Una scena a dir poco agghiacciante. L'allarme è stato dato subito.

Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco, gli operatori sanitari del 118 e alcuni rappresentanti delle forze dell'ordine. Durante le operazioni, il tratto di strada è stato chiuso. I pompieri hanno estratto il conducente dalle lamiere, scoprendo che questi era ancora vivo. Si tratta di un giovane di 27 anni, rimasto fortunatamente illeso malgrado l'incidente brutale. A quanto pare il guard rail si è infilato tra il suo sedile e quello del passeggero, ecco perché il ragazzo non ha riportato ferite significative. Gli operatori sanitari lo hanno trasportato in codice giallo all'Humanitas di Rozzano. Non si trova in gravi condizioni.

Sull'incidente indagano le forze dell'ordine.

Al momento non si conoscono le cause che hanno provocato il violento impatto. Gli inquirenti non escludono alcuna pista. Può darsi che l'auto viaggiasse a una velocità elevata tale che il 27enne ha perso il controllo. Oppure potrebbe essere stato un errore di distrazione.