Incidente tra due auto nel Trapanese: sei morti e un ferito

È di sei morti e un ferito il bilancio di un tragico incidente avvenuto sulla strada provinciale 16, nel rettilineo di Lentina, che porta a Custonacci, nel Trapanese. Le persone coinvolte nel sinistro viaggiavano a bordo di due vetture, una Fiat Doblò e un'Alfa 156, che si sono scontrate frontalmente. Sul posto sono ancora in corso le operazioni delle squadre dei vigili del fuoco, arrivati sul posto da Trapani e la vicina Alcamo.

L'incidente

La dinamica dell'incidente è ancora da ricostruire. A quanto trapela, le due auto si scontrate in maniera del tutto fortuita attorno alle ore 19 di oggi (domenica 26 marzo) su un rettilineo in località Lentina, che conduce all'innesto con la strada statale 187, verso Custonaci. Ad allertare i soccorsi sarebbero stati alcuni automobilisti di passaggio sulla strada provinciale 16. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco, alcuni mezzi di soccorso e i carabinieri del comando provinciale di Trapani. Purtroppo per 6 delle sette persone coinvolte nel tragico sinistro non c'è stato nulla da fare. Un uomo, l'unico sopravvisuto, è stato trasportato con un'ambulanza nel vicino ospedale. Ora si trova in prognosi riservata: versa in condizioni disperate.

Le vittime

L'identità delle vittime è in via di accertamento. Nello schianto sono morti quattro uomini e due donne che, a quanto risulta, sarebbero stati estratti già senza vita dalle lamiere dell'auto. I militari dell'Arma hanno già sentito gli eventuali testimoni nel tentativo di acquisire informazioni utili alla ricostruzione del drammatico incidente. Al momento, però, le informazioni raccolte sono poche e frammentarie.