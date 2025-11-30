Incidente mortale a Villagrande, auto finisce nel burrone: morti tre operai

Gravissimo incidente nella mattinata di oggi - domenica 30 novembre - sulla strada provinciale 27, nel tratto che collega Villagrande e Tortolì. Un'auto con a bordo tre uomini è andata fuori strada, finendo sotto il ponte 'S'Othai' e facendo un volo di circa 10 metri che è risultato fatale.

Stando a quanto riferito sino ad ora, il terribile fatto è avvenuto intorno alle 11.20 di stamani. I tre uomini, dei giovani operai, stavano viaggiando su una Golf 4 quando è avvenuta la tragedia. Il conducente ha improvvisamente perso il controllo, uscendo dalla carreggiata. La vettura è precipitata nel vuoto, finendo nel burrone, dove si è schiantata, restando parzialmente sommersa dall'acqua.

I soccorsi sono intervenuti tempestivamente. A raggiungere la zona diverse squadre dei vigili del fuoco di Lanusei e Tortoli, affiancate dalla squadra specializzata SAF e SFA, che ha sede Centrale a Nuoro. Presenti anche i sommozzatori, arrivati con l'elicottero del Reparto Volo Sardegna dei Vigili del Fuoco. Presenti anche le forze dell'ordine, che hanno chiuso la strada, e gli operatori sanitari del 118. Purtroppo non c'è stato nulla da fare per i tre operai, i cui corpi sono stati recuperati. Si tratta di due 33enni e un 36enne di nazionalità egiziana.

Secondo quanto riportato dai carabinieri incaricati di seguire il caso, i tre si trovavano a Villagrande da una settimana per poter lavorare in uno dei cantieri edili avviati per le ricostruzioni post-alluvione. Partecipavano alla costruzione di un ponte sul rio Figu Niedda.

Questa mattina si stavano dirigendo a Tortolì, probabilmente per fare spesa. Non sono ancora chiare le ragioni per le quali la vettura avrebbe perso il controllo.

Sul posto il pm di turno della Procura di Lanusei, Valentina Vitolo, e il sindaco di Villagrande Alessio Seoni.