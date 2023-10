Incidente sulla Maglie-Lecce, auto si ribalta: muore 22enne, grave la compagna incinta al nono mese

Tragedia sulla Maglie-Lecce, nei pressi di Cavallino, dove questa mattina un incidente con ribaltamento ha distrutto una giovane famiglia che si trovava in viaggio. Morto un giovane di 22 anni, mentre la compagna, incinta di nove mesi, è rimasta gravemente ferita. Il piccolo che portava in grembo è venuto al mondo e sta bene.

Il drammatico incidente

Secondo quanto riferito dalle autorità locali, il terribile schianto si è verificato nella mattinata di oggi, giovedì 19 ottobre, intorno alle 9.00 del mattino. La coppia proceva a bordo della sua Fiat Punto sulla statale 16 Maglie-Lecce, quando, al chilometro 965, arrivata allo svincolo per San Donato di Lecce a Cavallino, la vettura ha perso il controllo, finendo con lo schiantarsi contro il guardrail. L'impatto è stato violentissimo, tanto che l'auto si è addirittura ribaltata.

Una scena a dir poco drammatica, cui hanno assistito diversi testimoni. Alcuni passanti sono accorsi per prestare aiuto, mentre altri hanno contattato le forze dell'ordine. Sul posto si sono precipitati gli operatori sanitari del 118, arrivati con due ambulanze, gli agenti della polizia stradale e i vigili del fuoco. Il 22enne, sbalzato fuori dalla vettura, giaceva sull'asfalto. Impossibile salvargli la vita. Per quanto i sanitari abbiano tentato con le manovre di rianimazione, il ragazzo è spirato, lasciando la compagna e un bimbo che non potrà mai conoscere. Si chiamava Stefano Maggio, orginario di Cutrofiano.

Quanto alla giovane che si trovava con lui, i soccorritori sono riusciti a estrarla dalla Fiat Punto. La ragazza, coetanea del compagno, è stata trasportata in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Fazzi di Lecce. Assistita dal personale medico, la 22enne ha dato alla luce il suo bambino, in perfetta salute. Il piccolo è stato fatto nascere in anticipo, è un maschietto e pesa 3 chili e 200 grammi. Ricoverata nel reparto di Rianimazione, la neo-mamma è costantemente monitorata dai sanitari.

Le verifiche

Resta ora da comprendere che cosa possa aver portato al terribile incidente. La coppia di giovani si stava probabilmente dirigendo proprio in ospedale per un check up di fine gravidanza. Non si capisce come il 22enne abbia potuto perdere il controllo della vettura.

Le forze dell'ordine hanno provveduto a effettuare i rilievi che saranno indispensabili per la ricostruzione delle dinamiche dell'atroce incidente.