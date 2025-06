Ingoia droga per sfuggire a un controllo: morto 32enne

Ascolta ora 00:00 00:00

Dramma a Roma. Un uomo di 32 anni è morto in seguito a un infarto dopo aver ingerito cocaina. L’uomo si trovava agli arresti domiciliari e in base alle prime informazioni disponibili avrebbe ingerito la droga per evitare che venisse trovata durante una perquisizione da parte delle forze dell’ordine nella sua abitazione in via Ignazio Persico 2, quartiere Garbatella. Secondo quanto riportato da Repubblica, in una stanza è stato rinvenuto un bilancino di precisione.

Dopo aver ingerito la droga, il giovane ha iniziato a tremare ed è crollato a terra. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, la Polizia di Stato e un’ambulanza, ma per il 32enne non c’è stato nulla da fare: dopo i tentativi di rianimazione, i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Non sono mancati i momenti di tensione tra i familiari e gli amici del giovane, accorsi nei pressi dell’abitazione, e le forze dell’ordine.

Recentemente, a maggio per la precisione, un episodio simile si è verificato nella piazza di spaccio del Quarticciolo. Uno spacciatore in fuga dalle forze dell’ordine ha ingerito alcune dosi di cocaina ed è morto poco dopo.

Una morte drammatica è stata quella di un 39enne originario di Santo Domingo avvenuta a Lucca lo scorso dicembre: l’uomo aveva ingerito alcuni ovuli contenenti droga e il suo decesso sarebbe legato alla rottura di uno o più contenitori.