Ippodromo, festa per tutti fra Halloween e gare di trotto

Oggi è festa all’Ippodromo Snai San Siro: in pista è protagonista il grande trotto, mentre l’area del Cavallo di Leonardo si anima di iniziative pensate per coinvolgere grandi e bambini. Dalle 14.30, torna la magica atmosfera di Halloween con «Un Ippodromo da brividi!». I più piccoli potranno immergersi in un’atmosfera da brivido tra giochi a tema, percorsi a ostacoli, spettacoli di magia, zucchero filato e scatenati momenti di baby dance. Ad accoglierli sarà la mascotte Pepito in versione Dracula.

Immancabile il Battesimo della Sella, l’iniziativa che permetterà ai più piccini di vivere la prima esperienza a cavallo in tutta sicurezza, assistiti dagli istruttori del Centro Ippico Lombardo.

Tra una corsa e l’altra

il pubblico potrà scegliere tra le tante proposte gastronomiche e a rendere ancora più piacevole il pomeriggio autunnale all’aria aperta ci saranno le immancabili caldarroste.

Saranno poi la Fanfara 3° Reggimento Carabinieri Lombardia e la Fanfara della 1ª Regione Aerea dell’Aeronautica Militare ad aprire la riunione di corse con l’esecuzione dell’inno nazionale.

A catalizzare l’attenzione sarà lo spettacolo in pista con le 8 corse della 30^ giornata stagionale che inizia alle 14.40 e che avrà come clou il Gran Premio delle Nazioni Elite U.E.T. di Gruppo 1 con il trofeo che ricorda il driver Edoardo «Edy» Gubellini, e che vedrà cimentarsi i cavalli di 4 anni ed oltre impegnati sui 2.100 metri. Una corsa

che in passato ha visto trionfare il «Capitano» Varenne nell’edizione del 1999. Accanto a questa prova regina, ci sarà il Gran Premio Paolo e Orsino Orsi Mangelli, prova di Gruppo 1 riservata ai cavalli di 3 anni, prima con le due batterie eliminatorie dedicate ai fratelli Vittorio e Giuseppe Guzzinati, figure storiche del trotto italiano e poi con la finale in chiusura di riunione. A completare il Gran Premio Paolo e Orsino Orsi Mangelli Filly che ha per protagoniste dodici cavalle di 3 anni al via sulla distanza di 1.600 metri e la prova di Gruppo 3 per la Coppa di Milano.