Quasi 170mila volumi a scaffale aperto e 2,5 milioni ospitati nei depositi automatizzati ma subito disponibili, duemila postazioni complessive. La costruzione della Beic è quasi in dirittura d’arrivo e sarà inaugurata la prossima primavera nell’area di Porta Vittoria. E si scopre che avrà anche una sala aperta h24 (o quasi, dalle ore 8.30 alle 2 di notte dal lunedì al venerdì e fino a mezzanotte nel weekend, si entrerà da via Monte Ortigara quando il resto della Biblioteca Europea di Informazione e Cultura sarà chiusa). La giunta comunale ha approvato il «Progetto biblioteconomico esecutivo», in pratica un dossier di oltrea 150 pagine che definisce le linee guida e il quadro culturale di riferimento per dare il via alle attività. Entro la fine dell’anno, in attuazione della «legge del 2%» sull’arte negli edifici pubblici, verrà lanciato anche un concorso artistico per la realizzazione di un’opera originale da collocare all’interno o nella piazza antistante. Ma sfogliando il maxi documento, tra le curiosità si legge anche che verrà creata una linea di gadget a marchio Beic. La struttura, come riassume il Comune, si integrerà nel Sistema Bibliotecario di Milano. Il trasferimento nel nuovo edificio delle collezioni della Sormani e del personale comunale dedicato «avverrà in modo da preservare la continuità operativa e l’unità gestionale della rete bibliotecaria civica». La delibera «declina chiaramente l’identità culturale e della Beic definisce con chiarezza la funzione pubblica che è chiamata a svolgere, nel pieno rispetto della natura istituzionale del servizio bibliotecario - sottolinea l’assessore alla Cultura Tommaso Sacchi -. Sarà la più grande public library italiana e si inserirà nel panorama delle istituzioni europee e internazionali di questo genere». Verranno sviluppati partenariati con biblioteche, università e istituzioni internazionali.

Sarà una biblioteca-laboratorio, con servizi di consultazione e produzione culturale ed è progettata per favorire la massima integrazione tra la dimensione fisica e quella digitale: l’utente potrà prenotare già da casa volumi e postazioni attraverso app e piattaforme web. Grazie all’uso di sensori e tecnologie all’avanguardia, come l’Indoor Positioning System, l’edificio è in grado di raccogliere e analizzare una gamma di dati che vengono poi utilizzati per offrire esperienze personalizzate ai frequentatori. E i dati possono andare dai servizi più utilizzati fino alle condizioni ambientali come temperatura, umidità e qualità dell’aria. Dotati di schermi touchscreen ad alta risoluzione, gli smart desk consentiranno agli utenti di esplorare il patrimonio bibliotecario con un semplice «tocco», accedendo velocemente al catalogo online, alle risorse digitali, ai servizi di prenotazione e altro.

La Beic sarà aperta 351 giorni all’anno (escluso il primo gennaio, Pasqua e lunedì dell’Angelo, 1 maggio, 15 agosto, 1 novembre, 25 e 26 dicembre), i singoli servizi potranno avere orari differenziati: la promenade ad esempio con accesso dalle 8 a mezzanotte e dalle 9 alle 22 nel weekend, la zona forum e dipartimenti dalle 8.30 alle 22 e dalle 10 alle 20 il weekend. Caffetteria e bookshop seguiranno gli orari di apertura.

L’edificio si articola in due navate principali: i «dipartimenti» nella navata sud ospiteranno la parte preponderante delle collezioni a scaffale aperto, postazioni individuali e di gruppo per lo studio e la consultazione, sale di lettura, consulenti specializzati, forum. La navata nord sarà il luogo che viene definito di «produzione e sperimentazione culturale». Attività dedicate a musica, gaming, video, podcasting, fabbricazione di tecnologie digitali, ambienti attrezzati per corsi e laboratori, stazione radio. I due mondi si «fonderanno» nella grande promenade al piano terra e saranno collegati anche da un ponte al secondo piano. Il terzo corpo di fabbrica contiene l’auditorium e l’Imaginarium, dove si concentrano le attività di gioco e innovazione, performance per bambini e ragazzi, dall’«Area Lib» all’«Area Lab» con spazi per laboratori creativi e digitali, uno spazio immersivo. L’area «Zerosei» è riservato alle famiglie con piccolissimi e prevede fasciatoi e poltrone per l’allattamento, la possibilità di preparare e scaldare biberon e pappe nella zona ristoro e relax, una stanza sensoriale immersiva per i bimbi più piccoli. I servizi di base saranno gratuiti per tutti, alcuni a pagamentoi. Sono previsti 8 servizi relax e ristoro. La Beic si affaccerà su un grande parco attrezzato e avrà una caffetteria interna ma avrà uno spazio dove poter scaldare o consumare cibi e bevande portati da casa.