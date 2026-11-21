Stretto tra lo stadio di San Siro e l’ex trotto il progetto Syre e Easy San Siro, tra tra via Rospigliosi e piazza Axum è finito nel mirino della Procura. Giovedì i pm Marina Petruzzella, Paolo Filippini e Mauro Clerici hanno firmato l’avviso di chiusura indagini da notificare a 27 indagati, tra cui ex dirigenti comunali oltre a manager di Snaitech, Prelios e Axa, nonché notai, progettisti e direttori dei lavori. L’intervento immobiliare consiste nella costruzione di una torre di 23 piani e di un edificio di 7 piani in linea, nonché un altro corpo destinato a edilizia sociale. Secondo i pm, l’intervento avrebbe «stravolto le caratteristiche paesaggistiche» del luogo, e sarebbe stato consentito non tenendo conto delle prescrizioni del piano territoriale di coordinamento provinciale che vietava nuovi insediamenti. Il tutto senza un piano attuativo e un’istruttoria urbanistica.

La vendita dell’area da parte di Snaitech a Prelios per 18 milioni, risale al 2020, area che fu acquistata da Axa per 25 milioni. L’inchiesta era partita dagli esposti in Procura della Rete dei comitati. Con gli oneri di urbanizzazione del progetto Syre, il Comune aveva previsto il rifacimento di piazzale Axum, con la pedonalizzazione del lato ovest (e di via Val Poschiavina), la parziale depavimentazione e l’immissione di nuovi alberi, nonché attrezzature per il gioco dei bambini.

Il doppio progetto prevede tre complessi residenziali, due per l’edilizia libera e uno per l’edilizia sociale, per 22.500 metri quadrati di superficie lorda e 257 abitazioni (di cui 115 in vendita frazionata a prezzo di mercato e 142 in locazione a canone convenzionato col Comune). Syre prevede la realizzazione di una torre di 22 piani e un edificio di 6 piani (115 alloggi a mercato), mentre Easy San Siro ospita 142 abitazioni in edilizia residenziale sociale in un edificio articolato fino a 9 piani.

Il progetto si inserisce nella riqualificazione urbana che interessa lo stadio e l’area attorno a San Siro, le ex scuderie De Montel che ospitano terme di lusso riqualificate e inaugurate nell’aprile 2025, il nuovo Lido, che aprirà in primavera e l’area dell’ex Trotto alle spalle. Sviluppato su un’are di circa 130mila metri quadri complessivi, con masterplan firmato da KPF (Kohn Pedersen Fox Associates) e sviluppo promosso da Hines l’Ex Trotto prevede circa 50mila metri quadrati tra parchi, percorsi pedonali, 1.300 alloggi totali (tra libero mercato, edilizia convenzionata e senior housing), oltre a spazi per lo sport, un asilo nido, una scuola pubblica e un centro di supporto allo studio.

Gli appartamento di Syre saranno venduti a prezzo che parte da 761.600 euro mentre gli attici intorno a 1.842.800 mentre la stecca di 6 piani, tra via Passano e via dei Rospigliosi e l’edificio composto da 3 corpi scala lungo via Capecelatro fino a piazza Axum saranno offerti a un canone di affitto agevolato (circa il 40% in meno rispetto alla media del mercato libero).