Ischia, per la frana del 2009 tutti i reati prescritti in appello

La pessima notizia, come ulteriore beffa, è arrivata a distanza di pochi giorni dalla frana che a Casamicciola Terme, nell’isola di Ischia, è costata la vita, fino a questo momento, a undici persone. Una dodicesima è ancora dispersa e si continua a fare la conta degli ingenti danni. La Corte di Appello, intanto, ha dichiarato prescritti i reati relativi all’altra tragedia che ha colpito l’isola napoletana tredici anni fa. Il 10 novembre 2009 un’alluvione colpì i centri ischitani di Fasaniello e Perrone uccidendo una ragazza di 15 anni, Anna De Felice, e ferendo quattordici persone.

Il processo

In primo grado l’allora sindaco Vincenzo D'Ambrosio fu condannato a quattro anni di reclusione per omicidio colposo. Il primo cittadino incassò, insieme al suo predecessore Giuseppe Ferrandino e ad altri indagati, l’assoluzione per l’accusa di disastro colposo. Adesso è arrivata la prescrizione in appello per D’Ambrosio che chiude definitivamente la vicenda di tredici anni fa. Non ci sono colpevoli per la morte della 15enne De Felice e per i quattordici feriti dell’alluvione di Fasaniello e Perrone.

La situazione a Casamicciola Terme