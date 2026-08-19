La filovia “accelera”. Via al primo tratto di corsia riservata Stuparich-Zavattari

Avanti adagio ma la filovia va, anzi accelera con l’apertura del primo tratto della nuova preferenziale tra piazza Stuparich e piazza Zavattari. «E’un passaggio importante di un intervento che cambierà e migliorerà il trasporto pubblico lungo questo asse della città – spiegano gli assessori alla Mobilità Arianna Censi e alle Opere pubbliche Marco Granelli – Con l’entrata in servizio della corsia per la 91 e il nuovo capolinea di piazzale Lotto cominciamo a vedere concretamente il risultato dei lavori. Il cantiere proseguirà nei prossimi mesi per completare l’intero progetto, con l’obiettivo di concludere le opere entro metà 2027». Un pezzo è fatto quindi. D’ora in poi la linea 91, in direzione da Stuparich a Zavattari, viaggerà in sede protetta e riservata utilizzando il nuovo capolinea realizzato in piazzale Lotto. Un passo importante che segna l’avvio operativo di una delle principali fasi del progetto di riqualificazione e potenziamento del trasporto pubblico in questa zona.

Ovviamente molto resta da fare anche perchè questo è stato questo un progetto dalla vita complicatissima in ballo da oltre 14 anni, mai cominciato per l’inadempienza della ditta a cui erano stati affidati i lavori all’epoca e poi nel 2024, quando sono ripartiti i lavori, rallentato ulteriormente a causa dell’amianto ritrovato nelle piastre di copertura del canale dell’Olona. Ora il cronoprogramma dei lavori non dovrebbe (ma il condizionale è d’obbligo) subire altri stop e prevede infatti che entro metà settembre anche la linea 90, nella direzione opposta, da Zavattari a Stuparich, entri nella nuova corsia preferenziale e utilizzi il nuovo capolinea di piazzale Lotto. Sempre da metà settembre è prevista inoltre la riapertura dell’ingresso e dell’uscita di via Monreale in piazza Zavattari, consentendo il ripristino della circolazione in corrispondenza dell’area interessata dai lavori. Nel frattempo, in viale Elia e viale Migliara il traffico privato continua a utilizzare le carreggiate laterali.

«L’apertura della prima tratta rappresenta una tappa del più ampio intervento che sta interessando l’intero asse Stuparich–Zavattari- spiega una nta di Palazzo Marino- L’obiettivo è realizzare una corsia preferenziale dedicata al trasporto pubblico e migliorare la velocità, regolarità e l’efficienza del servizio delle linee 90 e 91». I lavori proseguono sull’intera tratta per completare tutte le opere previste dal progetto, con l’obiettivo di arrivare alla conclusione dell’intervento entro metà 2027. L’investimento complessivo è di circa 33 milioni di euro, finanziati in parte attraverso fondi del PNRR e in parte con risorse del Comune di Milano. Questo intervento si inserisce nel progetto più ampio di completamento della corsia preferenziale della cerchia filoviaria di Milano che coinvolge anche le tratte della 92 di via Pergolesi e via Piccinni da piazzale Caiazzo e viale Abruzzi e quella di viale Umbria da piazza Cappelli a via Tertulliano. Nel loro complesso sono 2,7 i chilometri di nuova corsia preferenziale per la 90-91 e la 92, ma si provvederà a intervenire su tutta l’area circostante, con la realizzazione di 4 chilometri di piste ciclabili, l’aumento di spazi dedicati ai pedoni, la messa a dimora di 378 nuovi alberi e la riqualificazione di 6 piazze.